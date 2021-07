Suniel Shetty appelle sa fille Athiya Shetty et le joueur de cricket KL Rahul un « beau couple » | Nouvelles des gens

New Delhi: Les rumeurs et les reportages des médias sur la fille de Suniel Shetty, l’actrice Athiya Shetty et le joueur de cricket KL Rahul font le tour depuis un certain temps maintenant.

Athiya et Rahul sont tous les deux en Angleterre en ce moment. Selon des sources, le joueur de cricket a informé les autorités qu’il serait accompagné de sa partenaire Athiya pour la série Test cricket.

Suniel Shetty a confirmé qu’Athiya est en Angleterre mais a déclaré qu’elle était accompagnée de son frère. « Oui, elle est en Angleterre, mais elle est avec Ahan. Le duo frère-soeur y est parti en vacances. Reste, tu peux vérifier avec eux », a déclaré l’acteur à ETimes.

Alors que Suniel a évité de confirmer directement les rumeurs de rencontres, il a admis qu’Athiya et KL Rahul forment un « beau couple ». Les deux sont actuellement encordés en tant qu’ambassadeurs de marque pour une marque de lunettes.

« En ce qui concerne la publicité… Je veux dire que c’est une marque internationale et ils ont choisi de les prendre tous les deux comme ambassadeurs. Je pense qu’ils sont brillants ensemble. Ils forment un beau couple, non ? Donc, cela fonctionne totalement du point de vue de la marque. Et je dois dire qu’ils vont bien ensemble, eh bien, dans la publicité (rires !) », dit Suniel.

Interrogé sur l’état de la relation de sa fille avec le joueur de cricket, l’acteur a répondu: « Je pense qu’il est préférable que vous leur parliez. »

Suniel a également appelé Rahul l’un de ses joueurs de cricket préférés. Hélas, nous pensons que KL Rahul est dans les bons livres du père de la petite amie Athiya Shetty.