Sunidhi Chauhan donne son avis sur la controverse en cours après les déclarations d’Amit Kumar

Après les déclarations timides d’Amit Kumar sur l’émission de téléréalité basée sur le chant ‘Indian Idol 12’ et ses concurrents, plusieurs chanteurs de premier plan ont été invités à donner leur avis. Kumar Sanu et Anuradha Paudwal ont également été interrogés à ce sujet, ce à quoi ils ont dit qu’ils aimaient vraiment les performances des candidats. Désormais, la chanteuse Sunidhi Chauhan a surpris en faisant une révélation sur les émissions de téléréalité. La chanteuse qui a jugé des émissions à savoir «Dil Hai Hindustani», «Indian Idol» et «The Voice» a révélé qu’elle avait également été invitée à faire des éloges.

Sunidhi a dit à ETimes: « Pas exactement ce ki sabko karna hai mais oui, on nous a tous dit (de louer). C’était la chose fondamentale. Et donc, je ne pouvais pas continuer. Je ne pouvais pas faire ce qu’ils voulaient et je a dû se séparer. Par conséquent, aujourd’hui, je ne juge aucune émission de télé-réalité. «

Lorsqu’on lui a demandé si ‘Indian Idol 12’ était étiré, Chauhan a partagé: « Je pense que c’est fait pour attirer l’attention. Je pense que c’est nécessaire pour retenir votre public. Je suppose que ça marche. »

Le chanteur de ‘Mast’ a poursuivi en disant: « Lekin ismein artiste ka hi nuksaan hota hai. Il / elle reçoit des éloges et une reconnaissance presque du jour au lendemain en raison de ses histoires diffusées via AV et leur soif de viser l’excellence diminue. Oui, certains d’entre eux travaillent encore dur mais la renommée instantanée les affecte psychologiquement. C’est un cas simple d’acquérir trop de choses trop tôt. Ce n’est pas la faute des concurrents, c’est simplement parce que le nom du jeu est TRP. «

Sunidhi a ajouté: « J’ai fait ‘Dil Hai Hindustani’, ‘The Voice’ et ‘Indian Idol’. Je pourrais dire la vérité alors. Même aujourd’hui, j’aimerais dire ce que je ressens vraiment. C’est à eux de décider s’ils veulent avoir moi ou pas. «