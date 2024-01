Sungjong d’INFINITE publie une déclaration complète sur son départ de SPK Entertainment et sa poursuite en justice

Il a été rapporté précédemment que Sungjong d’INFINITE avait officiellement annoncé la résiliation de son contrat exclusif avec SPK Divertissement. Dans un communiqué officiel publié le 16 janvier, Sungjong a révélé qu’il avait fait part de sa décision de résilier le contrat à l’agence, une décision qui a eu lieu fin décembre 2023.

Sungjong a maintenant publié un raisonnement plus détaillé pour prendre cette mesure importante, citant le manque de soutien essentiel de SPK Entertainment depuis août 2022, juste après la signature initiale du contrat. Cette absence de soutien englobait des aspects critiques tels que les opportunités d’apparitions à la télévision, les réunions de fans et les sorties d’albums. De plus, il a allégué que l’agence n’avait pas respecté ses engagements financiers, notamment en négligeant de fournir l’acompte promis et en négligeant les remboursements pour les réunions de fans annulées.

En outre, Sungjong a révélé que SPK Entertainment n’avait fourni aucune donnée sur le règlement financier et avait négligé de payer les montants de règlement dus pour diverses activités liées à Infinite, y compris les engagements du groupe à part entière et la tournée asiatique de l’année précédente.

Début décembre 2023, Sungjong a pris la décision de demander des mesures correctives pour violation du contrat en envoyant un certificat de contenu par l’intermédiaire d’une représentation légale. Cependant, il a affirmé que l’agence avait éludé le problème, ce qui l’a finalement conduit à décider de résilier le contrat d’exclusivité.

Sungjong a exprimé sa déception, déclarant que la confiance entre lui et SPK Entertainment avait été irrévocablement endommagée. En conséquence, il a annoncé son intention d’engager prochainement une action en justice formelle contre l’agence avec l’aide d’un cabinet d’avocats.

Veuillez voir ci-dessous la déclaration officielle complète de Sungjong.

“Bonjour, voici Lee Sungjong.

Tout d’abord, je voudrais m’excuser d’avoir inquiété les fans qui me soutiennent et m’aiment.

J’ai signé un contrat d’exclusivité avec SPK Entertainment en août 2022. À l’époque, l’agence avait annoncé qu’elle soutiendrait pleinement mes activités, et j’ai signé un contrat avec foi en cette promesse.

Cependant, contrairement à la promesse initiale, je n’ai pas reçu de soutien adéquat de la part de SPK Entertainment immédiatement après la signature du contrat pour des apparitions télévisées, des réunions de fans ou des sorties d’albums, et je n’ai pas non plus reçu le dépôt promis. J’ai continué à demander une solution au problème de remboursement pour le fan meeting annulé, mais j’ai été refusé.

Malgré le manque de soutien de l’entreprise, j’ai fait de mon mieux pour rester de bonne foi avec l’entreprise. En mars 2023, j’ai sorti le single « The One » en tant que chanteur solo et j’ai également effectué sa première tournée européenne. De plus, en juillet de l’année dernière, INFINITE a sorti « 13egin » en tant que groupe complet et a organisé une tournée asiatique « COMEBACK AGAIN ». Cependant, l’entreprise s’est occupée de le reporter jour après jour sans fournir de données de règlement ni payer les frais de règlement pour l’activité.

Après plusieurs mois de tentatives de négociation sur diverses questions concernant la situation problématique, j’ai finalement envoyé une attestation de contenu par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats début décembre 2023 et j’ai demandé une correction pour violation du contrat. Cependant, SPK Entertainment a tout simplement évité de répondre et, par conséquent, nous n’avons eu d’autre choix que d’informer SPK Entertainment de la résiliation de notre contrat d’exclusivité fin décembre 2023.

J’ai essayé de résoudre cette situation à l’amiable par le dialogue, indépendamment de l’avis de résiliation du contrat exclusif, mais SPK Entertainment a même ignoré cela et m’a officiellement informé la semaine dernière qu’ils n’avaient pas l’intention d’en discuter.

J’ai continué à espérer résoudre la situation par le dialogue avec la société, mais maintenant que ma relation de confiance avec SPK Entertainment est rompue, j’ai l’intention d’engager une action en justice formelle par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats dès que possible.