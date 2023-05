Sunderland v Luton: demi-finale des éliminatoires du championnat, match aller – en direct

22 mn : AMorris reprend possession à l’intérieur de la moitié de terrain de Sunderland et slalom vers l’avant mais son tir est cadré et bas mais manque de puissance et Patterson se rassemble.

21 mn : Sunderland n’a pas toujours été aussi fluide à domicile qu’à l’extérieur ce trimestre, et nous en voyons une partie ici. Bell, qui a été influent jusqu’à présent, prend d’assaut la gauche et joue à Nakamba dans la surface mais son tir est bloqué.

19 mn : Sunderland a une rare chance de le dépasser un peu au milieu de terrain, mais la faim de Luton les étouffe à nouveau et ils avancent sur la droite à travers Adebayo, qui rejette la chance de jouer une passe qui se chevauche à sa droite et effleure un tir large.

15 minutes: La confiance de Luton s’est immédiatement redressée après une ouverture difficile, poussant plus haut et étouffant Sunderland, qui avance à travers Pritchard, qui veut un coup franc après être allé au sol juste à l’extérieur de la surface, mais rien n’est donné.

11 minutes : C’était l’avantage de la hauteur de Luton, Morris renvoyant une livraison profonde à travers le but, le combat de tennis de la tête a semé la confusion et Adebayo a bondi dessus de près pour le ramener à la maison.

Joy for the Hatters alors qu’Elijah Adebayo leur donne une avance rapide.

9 min : Chance! Robert coupe de la droite et boucle un tir bas du pied gauche rebondissant vers le coin le plus éloigné, mais Horvath le relève de manière peu convaincante. Gelhardt ne peut pas convertir au rebond.

7 minutes : Clarke regarde déjà une menace, saisissant la possession après une pression énergique au milieu de terrain de Sunderland et remportant un corner après une course à l’intérieur gauche mais Luton dégagé, pour l’instant. Sunderland y est ici.

5 minutes: Adebayo descend à droite et envoie un centre en boucle à Morris dont la tête est confortablement captée par Patterson, et Sunderland traverse ensuite facilement Clarke sur la gauche. Il va jusqu’à la boîte avant d’orienter un tir dans le filet latéral.

3 minutes : Une peur de blessure précoce pour Luton, Lockyer apparemment attrapé par un bras errant au milieu du parc. Rien donné et Lockyer OK pour continuer.

Oh, et Notts County a égalisé contre Chesterfield. Ils adorent un but tardif.

Dans les autres actualités des séries éliminatoires , la demi-finale de Ligue 1 entre Bolton et Barnsley est actuellement 1-1 avec trois minutes à jouer dans le Lancashire, Dion Charles de Bolton annulant le premier match de Nicky Cadden. Et Chesterfield mène toujours le comté de Notts 1-0 lors de la finale de la Ligue nationale à Wembley. Suivez-le ci-dessous :

il y a 1h 11h30 HAE Préambule

Après-midi tout le monde, avec l’un des chapitres les plus captivants de la saison en cours – tant que vous n’êtes fan d’aucune des équipes impliquées. Oui, les séries éliminatoires sont à nos portes – des vacances palpitantes dans le stress des autres. Mais nous avons deux équipes optimistes et mobiles vers le haut devant nous au Stadium of Light ce soir, dont chacune n’est pas étrangère aux séries éliminatoires, y ayant participé la saison dernière.

Luton arrive dans le Nord-Est après une séquence de 14 matches sans défaite et, bien qu’ils n’aient jamais vraiment semblé susceptibles de se classer parmi les deux premiers cette saison, ils ont une fois de plus frappé magnifiquement au-dessus de leur poids – témoignage de la propriété progressive et de la gestion éclairée Peut livrer. Et si les fans de Hatters veulent des présages, mettre fin à une campagne de deuxième niveau avec 14 matchs sans défaite est précisément ce qu’ils ont fait en 1982, lors de leur dernière promotion dans l’élite.

Ils ont également un manager, Rob Edwards. qui sait comment gagner une promotion, après l’avoir fait avec Forest Green en Ligue 2 l’année dernière avant de quitter le navire pour Watford, qui l’a rapidement renvoyé parce que, vous savez, Watford. Mais la perte des Hornets au milieu de la table a été en grande partie le gain de Luton.

Town, qui avait la deuxième meilleure défense du championnat en saison régulière, devrait se passer de son attaquant Cauley Woodrow avec un problème de genou pour les deux matches contre Sunderland, dont les problèmes de blessures éclipsent ceux de leurs adversaires. L’équipe de Tony Mowbray a dû se passer de son attaquant talismanique Ross Stewart depuis janvier, mais a réagi en partageant les buts dans un style offensif net.

Le prêteur de Manchester United, Amad Diallo, a attiré le plus d’attention, à juste titre, mais Pierre Ekwah, Jack Clarke, Patrick Roberts et Alex Pritchard ont également excellé. (Et après avoir passé ma propre saison à regarder une équipe sans cible pour le titre de la Ligue 2, il ne s’agit pas uniquement du Big Lad Up Top dans l’EFL ce trimestre). Mowbray est également l’un des managers légèrement sous-évalués et décents du jeu, et il a fait du bon travail en donnant à Sunderland une chance d’une deuxième promotion consécutive.

Cela devrait être bon. Coup d’envoi à 17h30 BST.