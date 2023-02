Sunderland v Fulham: rediffusion du quatrième tour de la FA Cup – en direct

L’entraîneur de Fulham, Marco Silva, effectue deux changements à partir de ce match. Shane Duffy et Luke Harris remplacent Issa Diop et Andreas Pereira, qui passent sur le banc.

… et nous allons donc au Stade de la Lumière. Les vainqueurs de cette rediffusion accueilleront Leeds United au cinquième tour, donc une rediffusion potentielle de la finale de 1973 est une possibilité en direct, cinquante ans plus tard. Fulham peut-il annuler ce récit? On le saura ce soir, même s’il faut du temps supplémentaire et des pénalités. Le coup d’envoi est à 19h45 GMT. C’est en marche!