Sunday Rose, la fille de Nicole Kidman, 16 ans, fait ses débuts sur le podium chez Miu Miu

La fille de Nicole Kidman, âgée de 16 ans, Sunday Rose, a fait ses débuts sur le podium mardi lors du défilé Miu Miu printemps/été 2025 de la Fashion Week de Paris.

Sunday, que Kidman partage avec son mari Keith Urban, a défilé dans une robe blanche sans manches avec des détails en ruban sur l’encolure et une bordure à œillets.

La robe fluide était associée à des jambières noires jusqu’aux genoux et à des talons ouverts assortis et elle portait ses cheveux blonds coiffés dans un style subtilement taquiné.

La fille de Nicole Kidman, Sunday Rose, a fait ses débuts sur le podium mardi lors de la Fashion Week de Paris. Getty Images

Dimanche 16, j’ai participé au défilé Miu Miu printemps/été 2025 de la Fashion Week de Paris, le 1er octobre. Getty Images

La fille de Kidman et Keith Urban portait une robe blanche pour le défilé. Getty Images

Quant à son glamour, Sunday a opté pour un maquillage nu avec un fard à paupières nude et une lèvre rose brillante.

L’adolescent s’est pavané sans effort sur la piste tout en conservant une expression faciale féroce.

L’actrice de « Perfect Couple », 57 ans, ne semblait pas être présente à cet événement élégant, bien qu’elle ait assisté au défilé Balenciaga la veille au soir.

Kidman a rejoint sa fille lors d’un dîner organisé par Miu Miu après le défilé pour célébrer cet exploit. Getty Images pour Miu Miu

La jeune mannequin a troqué sa robe blanche pour un polo et une minijupe noire. Getty Images pour Miu Miu

Peut-être que la jeune star a simplement demandé à sa mère de ne pas s’asseoir au premier rang pour son grand moment, comme Kidman l’a ensuite rejoint dimanche à un dîner Miu Miu après le défilé.

Ils ont posé ensemble, Kidman portant une jupe à carreaux jusqu’aux genoux et un pull à col, tandis que Sunday a enfilé une chemise similaire avec une minijupe noire et des bottes.

La fière maman a célébré le concert de mannequin de sa fille en partageant sur son Instagram une photo de sa fille marchant sur le podium entourée d’animations cardiaques.

Elle portait également des jambières noires jusqu’aux genoux et des talons ouverts noirs. Getty Images

Le nouveau mannequin portait un maquillage minimaliste et des lèvres brillantes. Getty Images

Il semble que Sunday ait hâte d’entrer dans l’industrie de la mode, car Kidman a déclaré précédemment qu’elle attendait que sa fille soit assez grande pour l’emmener à un défilé de mode.

« Elle est sur le point d’avoir 16 ans », a déclaré Kidman à Victoria Beckham dans une interview pour Vogue Australie publié le mois dernier. « C’est ce que je lui ai dit : quand elle avait 16 ans, elle avait le droit de venir à un spectacle. Elle voulait y aller depuis longtemps.

Kidman a poursuivi: «C’était son incursion dans le domaine, et c’était tout. Je me dis : « Non, pas plus. » C’est un push-pull. Je ne veux pas la retenir parce que je ne veux pas la dorloter.

Kidman a célébré ses débuts sur le podium dimanche avec une publication de célébration sur son histoire Instagram mardi. nicolekidman/Instagram

L’actrice de « Perfect Couple » a présenté dimanche son premier défilé en juin alors qu’elle assistait à l’événement Balenciaga. Getty Images pour Balenciaga

L’actrice hollywoodienne a tenu sa promesse et a assisté au défilé couture Balenciaga de la Fashion Week de Paris en juin avec dimanche comme rendez-vous dans des robes à col roulé entièrement noires assorties.

L’acteur oscarisé, 57 ans, et Urban partagent également leur fille Faith, 13 ans.

Elle et le chanteur country de 56 ans se sont mariés en 2006 et se sont accueillis dimanche deux ans plus tard. Ils ont ensuite accueilli Faith via une mère porteuse en 2010.

On ne sait pas si Kidman a assisté au défilé Miu Miu alors qu’il était à Paris la veille au soir pour la Fashion Week. Thierry Le Fouille/SIPA/Shutterstock

Kidman et Urban partagent également une fille de 13 ans, Faith. FilmMagie

Kidman partage également deux enfants – Bella, 31 ans, et Connor, 29 ans – avec son ex-mari Tom Cruise, avec qui elle a été mariée de 1990 à 2001.

La maman de quatre enfants a admis que Sunday et Faith étaient obsédés par sa garde-robe, déclarant récemment : « Ils entrent dans mon placard et on dirait qu’une bombe l’a frappé. Ils deviennent fous là-dedans.

« Et puis ils prennent juste un T-shirt ! » elle a plaisanté. « Mais ils font des ravages. »