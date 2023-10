En moyenne, 27 millions de personnes ont regardé le match Chiefs-Jets – auquel Taylor Swift a également assisté – ce qui en fait l’émission télévisée du dimanche la plus regardée depuis le Super Bowl, selon NBC Sports.

L’audience de « Sunday Night Football » a culminé à 29,4 millions de téléspectateurs entre 21h30 et 21h45 au cours du deuxième quart-temps du match, selon le réseau.

Kansas City a remporté le match 23-20.

Par rapport à la moyenne des trois premières semaines du « Sunday Night Football », les gains démographiques les plus importants ont été enregistrés chez les filles de 12 à 17 ans (53 %), les femmes de 18 à 24 ans (24 %) et les femmes de plus de 35 ans (34 %). » a déclaré le réseau, citant les données préliminaires de Nielsen.

Les chiffres définitifs ne seront disponibles que mardi, a déclaré un porte-parole de Nielsen.

NBC Sports appartient à NBCUniversal, la société mère de NBC News.

Le match a sûrement attiré l’attention au-delà des fans de football traditionnels, une fois qu’il est devenu connu que Swift, un ami et possible intérêt romantique de l’ailier rapproché de Kansas City Travis Kelce, serait au MetLife Stadium dans le New Jersey pour «Foot du dimanche soir».

« Le match a attiré une attention nationale accrue en raison de la présence de la pop star Taylor Swift », a déclaré la chaîne, qualifiant le match de dimanche de match de football professionnel le plus regardé de cette saison jusqu’à présent.

Mike Tiricoqui était derrière le micro et annonçait le match, a déclaré que son équipe dans la cabine était bien consciente de la nécessité de reconnaître le phénomène mondial d’une seule femme lors de l’émission aux heures de grande écoute de dimanche.

Un fan des Chiefs de Kansas City brandit une pancarte avant le match entre les Chiefs de Kansas City et les Jets de New York, à East Rutherford, dans le New Jersey, le 1er octobre 2023. Elsa / Getty Images

« Cela a nécessité une grande partie de notre préparation », a-t-il déclaré lundi à l’émission « Today » de NBC.

« C’en était un qu’il fallait trouver au bon endroit, n’est-ce pas ? Parce qu’il y avait tellement de Swifties très engagés qui ne sont probablement jamais avec nous le dimanche soir. Nous avons donc pensé que nous devions simplement prendre soin de l’éléphant dans la pièce et lui dire « salut » au début du jeu. et montre-lui aussi souvent comme nous l’avons fait pendant le match », a-t-il déclaré.

Même les joueurs, une source très improbable de Swifties, semblaient être au courant. Hausse de Traylor.

Les livres de sport, chaque week-end de football professionnel, proposent des paris sur les performances de joueurs individuels.

Par exemple, les parieurs de DraftKings de dimanche auraient pu parier sur si la plus longue réception de Kelce dans le match serait supérieure ou inférieure à 21,5 yards ; ou s’il marquerait un touché.

Ces deux offres Kelce étaient les deux plus populaires paris « accessoires » du football professionnel du week-end, a déclaré DraftKings lundi. Les paris individuels sur Kelce dimanche représentaient le double du total des paris sur Kelce des trois semaines précédentes combinées, a déclaré la société de jeux sportifs basée à Boston.

Une Kelce-mania similaire a été rapportée par BetMGM, qui a reçu sept fois plus de paris liés au côté serré, dimanche, par rapport au match précédent de Kansas City contre les Bears de Chicago.

L’argent total misé sur le match Chiefs-Jets de dimanche, via les paris sportifs Caesars, était de 14 % supérieur à celui du deuxième match le plus misé de toute cette jeune saison, a déclaré la société de divertissement basée au Nevada.

Les Chiefs rendent visite aux Vikings du Minnesota dimanche à 16h25 HAE (15h25 à Minneapolis). On ne sait pas si Swift sera au US Bank Stadium.

Contrairement au match des Jets de dimanche, ce match des Chiefs ne sera pas diffusé à la télévision nationale.

Les téléspectateurs de CBS seront répartis entre les Chefs-Vikings et Matchs Denver Broncos-Jets dimanche après-midi. Les téléspectateurs près de New York et de Denver ne verront pas les Chiefs à la télévision régulière, car leurs équipes locales, les Broncos et les Jets, doivent être diffusées.