Sunday Night Football FanDuel Picks: conseils sur la composition de la NFL DFS pour les tournois à un match Buccaneers-Patriots de la semaine 4

Dans ce qui peut être considéré comme le match de football de saison régulière le plus attendu – ou le plus médiatisé – de tous les temps, Tom Brady fait son retour en Nouvelle-Angleterre le Sunday Night Football pour diriger les Buccaneers contre les Patriots. Nous ne réinventons pas la roue avec nos choix NFL DFS. Notre gamme de matchs simples FanDuel est construite autour de l’attaque par la passe de Brady et des Bucs. Même si les Patriots sont capables de garder les choses compétitives – ils ont ouvert en tant qu’outsiders à six points – Tampa a trop d’attaques pour être retenu trop longtemps.

Voici ce que vous devez savoir sur le score des concours à un jeu FanDuel : Le total de points pour le « MVP » est multiplié par 1,5, mais il ne coûte pas d’argent supplémentaire comme le « Capitaine » dans les concours DraftKings Showdown. Le score par défaut de FanDuel est PPR demi-point et TD de passe à quatre points, et il y a non bonus pour les jeux de 300 yards/100 yards comme sur DraftKings.

FanDuel Single Game DFS Picks: Buccaneers vs Patriots

Budget de 60 000 $, besoin d’au moins un joueur de chaque équipe

MVP (1,5x points): QB Tom Brady, Buccaneers (16 000 $)

À moins que vous n’essayiez de zigzaguer contre le zag présumé du terrain, il y a peu de raisons de rouler avec quelqu’un d’autre en tant que MVP. Parfois, une bouchée de craie n’est pas la pire des collations. Nous sommes heureux de mettre la responsabilité sur le reste de la gamme pour nous démarquer du peloton.

FLEX : WR Chris Godwin, Buccaneers (14 000 $)

Godwin opère en tant que co-n° des Bucs. 1 récepteur et sera probablement chargé de gérer quelques cibles supplémentaires avec Rob Gronkowski (côtes) et Giovani Bernard (genou) qui devraient manquer ce match.

FLEX : WR Mike Evans, Boucaniers (13 000 $)

Evans est à égalité avec Godwin au sommet du classement des cibles de l’équipe avec 25. Le duo restera presque certainement occupé dimanche soir, surtout compte tenu des cibles qui seront disponibles grâce aux absences de Gronkowski et Bernard.

FLEX : WR Antonio Brown, Boucaniers (10 000 $)

Brown a atterri sur la liste COVID et a raté le concours de dimanche dernier, mais il est sur le point de revenir contre l’une de ses anciennes équipes. Nous avons déjà vu Brown réaliser une performance dominante avec 21,2 points FanDuel au cours de la semaine 1. Gronk et Bernard ont commandé 35 cibles cette saison, donc Brady pourrait ressembler à Brown plusieurs fois dimanche.

FLEX : RB Rhamondre Stevenson, Patriots (6 500 $)

C’est un coup de dés, mais l’entraîneur des demis offensifs des Patriots, Ivan Fears, a parlé positivement des progrès de la recrue à la suite d’une introduction difficile à la semaine 1 (un transport, un échappé perdu). James White (hanche) est absent pour la saison, ouvrant la porte à Stevenson pour obtenir une deuxième chance. JJ Taylor (6 500 $) est également dans le mix pour remplacer White et est une alternative à considérer si vous ne pouvez pas vous résoudre à faire confiance à une recrue qui a passé la majeure partie de la saison dans la niche de Bill Belichick.