Sunday Night Football DraftKings Picks: conseils sur la composition de la NFL DFS pour les tournois Buccaneers-Patriots Showdown de la semaine 4

Le match de football du dimanche soir entre les Buccaneers et les Patriots pourrait être considéré comme le match le plus attendu de cette saison, non appelé Super Bowl. Les affrontements avec autant de battage publicitaire déçoivent souvent, mais les fans occasionnels et les joueurs de la NFL DFS peuvent apprécier l’excitation entourant Tom Brady et Bill Belichick qui s’affrontent pour la première fois. En parlant de Brady, nous gardons les choses simples et le nommons capitaine pour la gamme DraftKings Showdown. Avec Rob Gronkowski (côtes) et Giovani Bernard (genou) exclus cette semaine, il y a suffisamment de valeur disponible pour nous permettre de faire des folies dans cette première place.

Voici les règles clés de DraftKings Showdown : PPR point complet, et il y a bonus de trois points pour 300 verges par la passe, 100 verges au sol et 100 verges par la réception. Le choix du capitaine coûte 1,5 fois le prix d’origine d’un joueur, mais il obtient également son total de points multiplié par 1,5.

Choix de DraftKings Showdown: Buccaneers vs Patriots

Budget de 50 000 $, besoin d’au moins un joueur de chaque équipe.

Capitaine (valeur 1,5x, points 1,5x): QB Tom Brady, Buccaneers (19 200 $)

Même avec un tel coup financier, nous supposons que Brady sera nommé capitaine par une écrasante majorité du terrain. Il a une moyenne de 31,5 points DraftKings en trois matchs. Nous préférons rouler avec la majorité ici et permettre au reste de notre gamme de fournir la différenciation nécessaire.

FLEX : WR Chris Godwin, Boucaniers (11 200 $)

Godwin est le co-chef de file des Bucs avec 25, et il nous a donné un aperçu de ce que nous attendions de lui en 2020. Avec Rob Gronkowski (côtes) et Giovani Bernard (genou) qui devraient manquer le concours de dimanche, il y aura un plus grand morceau du gâteau dans lequel Godwin peut enfoncer ses dents.

FLEX : TE Mike Evans, Boucaniers (10 400 $)

Evans partage le label « WR1 » et devrait voir de nombreuses opportunités d’accumuler des points fantastiques dans ce concours. Nous savons que les Patriots aiment retirer la ou les meilleures armes de l’opposition, mais avec Godwin dans le mix, l’exécution de cette tâche ne sera pas aussi simple qu’elle l’a été dans d’autres cas.

FLEX : TE Cameron Brate, Boucaniers (4 200 $)

Brate sera invité à assumer plus de responsabilités cette semaine en l’absence de Gronkowski. Gronk a commandé 20 cibles en trois matchs, et bien que cela puisse servir d’exception à la réticence de Bruce Arians à présenter des extrémités serrées, Brate se retrouvera au sommet du tableau de profondeur de position dans ce match. Il a devancé OJ Howard six à deux et l’a dépassé 72 à 31.

FLEX : WR Tyler Johnson, Buccaneers (1 600 $)

Les opportunités laissées cette semaine pourraient certainement se répercuter sur le receveur de deuxième année. Il vient d’atteindre un sommet de la saison en cibles (6) et s’enclenche (34). Antonio Brown (COVID) sera de retour cette semaine, mais Johnson pourrait encore être appelé à prendre le relais dimanche soir.

FLEX : RB Rhamondre Stevenson, Patriots (800 $)

Stevenson est vraiment un joker, mais nous devons inclure un Patriot, et il nous donne le budget dont nous avons besoin pour nommer Brady notre capitaine. Stevenson s’est retrouvé dans la niche après une semaine inoubliable, mais la blessure de fin de saison à James White (hanche) pourrait le forcer à revenir dans le giron. L’entraîneur des demi offensifs Ivan Fears a partagé son optimisme face aux progrès de la recrue : . Je suis plutôt content du gamin, je le suis vraiment. »