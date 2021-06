Sundar Pichai fait face à des critiques internes chez Google

OAKLAND, Californie — Les graines de la chute d’une entreprise, dit-on souvent dans le monde des affaires, sont semées lorsque tout va bien. Il est difficile d’affirmer que les choses ne vont pas très bien pour Google. Les revenus et les bénéfices atteignent de nouveaux sommets tous les trois mois. La société mère de Google, Alphabet, vaut 1,6 billion de dollars. Google s’est enraciné de plus en plus profondément dans la vie des Américains de tous les jours. Mais une classe agitée de dirigeants de Google s’inquiète du fait que l’entreprise montre des fissures. Ils disent que la force de travail de Google est de plus en plus franche. Les problèmes de personnel se répandent dans le public. Un leadership décisif et de grandes idées ont cédé la place à l’aversion au risque et à l’incrémentalisme. Et certains de ces cadres partent et font savoir à tout le monde exactement pourquoi. « On me demande sans cesse pourquoi je suis parti maintenant ? Je pense que la meilleure question est pourquoi je suis resté si longtemps ? Noam Bardin, qui a rejoint Google en 2013 lorsque la société a acquis le service de cartographie Waze, a écrit dans un article de blog deux semaines après avoir quitté l’entreprise en février.

« Les défis de l’innovation », a-t-il écrit, « ne feront qu’empirer à mesure que la tolérance au risque diminuera ». De nombreux problèmes de Google, ont déclaré des dirigeants actuels et récemment décédés, découlent du style de leadership de Sundar Pichai, le directeur général affable et discret de la société. Quinze dirigeants actuels et anciens de Google, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat par crainte de mettre en colère Google et M. Pichai, ont déclaré au New York Times que Google souffrait de nombreux pièges d’une grande entreprise en pleine maturité – une bureaucratie paralysante, un parti pris vers l’inaction et une fixation sur la perception du public. Les dirigeants, dont certains interagissaient régulièrement avec M. Pichai, ont déclaré que Google n’avait pas réagi rapidement aux principaux mouvements commerciaux et de personnel parce qu’il avait ruminé les décisions et retardé l’action. Ils ont déclaré que Google continuait d’être secoué par les luttes culturelles sur le lieu de travail et que les tentatives de M. Pichai pour abaisser la température avaient eu l’effet inverse – permettant aux problèmes de s’envenimer tout en évitant des positions difficiles et parfois impopulaires. Un porte-parole de Google a déclaré que les sondages internes sur le leadership de M. Pichai étaient positifs. La société a refusé de rendre M. Pichai, 49 ans, disponible pour commenter, mais elle a organisé des entretiens avec neuf dirigeants actuels et anciens pour offrir une perspective différente sur son leadership. « Serais-je plus heureux s’il prenait des décisions plus rapidement ? Oui », a déclaré Caesar Sengupta, un ancien vice-président qui a travaillé en étroite collaboration avec M. Pichai pendant ses 15 années chez Google. Il est parti en mars. «Mais suis-je heureux qu’il prenne presque toutes ses décisions correctement? Oui. »

Google fait face à un moment périlleux. Il lutte contre les défis réglementaires au pays et à l’étranger. Les politiciens de gauche et de droite sont unis dans leur méfiance à l’égard de l’entreprise, faisant de M. Pichai un incontournable des audiences du Congrès. Même ses détracteurs disent qu’il a jusqu’à présent réussi à naviguer dans ces audiences sans ébouriffer les plumes des législateurs ou fournir plus de munitions aux ennemis de son entreprise. Les dirigeants de Google qui se plaignent du leadership de M. Pichai le reconnaissent et disent qu’il est un leader attentionné et attentionné. Ils disent que Google est plus discipliné et organisé ces jours-ci – une entreprise plus grande et plus professionnelle que celle dont M. Pichai a hérité il y a six ans.

Pendant qu’il dirigeait Google, il a doublé ses effectifs pour atteindre environ 140 000 personnes, et Alphabet a triplé en valeur. Il n’est pas rare qu’une entreprise qui est devenue si grande semble lente ou peu disposée à risquer ce qui l’a rendue si riche. M. Pichai a pris des mesures pour contrer cela. En 2019, par exemple, il a réorganisé Google et créé de nouveaux organes de décision, de sorte que moins de décisions nécessitaient son approbation. Pourtant, Google, qui a été fondé en 1998, est persuadé que ses meilleurs jours sont derrière lui. Dans la Silicon Valley, où le recrutement et la rétention des talents servent de référendum sur les perspectives d’une entreprise, les dirigeants d’autres entreprises technologiques ont déclaré qu’il n’avait jamais été aussi facile de persuader un dirigeant de Google de renoncer à un salaire stable à sept chiffres pour une opportunité ailleurs. M. Pichai, un ancien consultant de McKinsey, a rejoint Google en 2004 et a rapidement démontré un talent pour naviguer dans une entreprise grouillante d’ego et de coudes pointus. En 2015, lorsque Google est devenu membre d’Alphabet, M. Pichai a pris la direction de Google. Il a de nouveau été promu pour superviser la société mère lorsque Larry Page, co-fondateur de Google, a quitté ses fonctions de patron d’Alphabet quatre ans plus tard.

En 2018, plus d’une douzaine de vice-présidents de Google ont tenté d’avertir M. Pichai dans un e-mail que l’entreprise connaissait des difficultés de croissance importantes. Ils ont dit qu’il y avait des problèmes de coordination des décisions techniques et que les commentaires des vice-présidents étaient souvent ignorés. Les dirigeants – dont beaucoup avaient passé plus d’une décennie dans l’entreprise – ont écrit que Google prenait trop de temps avec les grandes décisions, ce qui rendait difficile la réalisation de quoi que ce soit, selon cinq personnes connaissant l’e-mail. Sans critiquer directement M. Pichai, ont-ils déclaré, le message était clair : Google avait besoin d’un leadership plus décisif au sommet. Depuis lors, plusieurs des cadres qui se sont inscrits sur l’e-mail ont démissionné pour prendre des emplois ailleurs. Au moins 36 vice-présidents de Google ont quitté l’entreprise depuis l’année dernière, selon les profils de LinkedIn. Il s’agit d’une importante fuite des cerveaux des vice-présidents, qui totalisent environ 400 managers et servent de colonne vertébrale au leadership de l’entreprise. Google s’est dit satisfait des taux d’attrition de ses vice-présidents, qui sont restés stables au cours des cinq dernières années. Une critique courante parmi les cadres actuels et anciens est que les lentes délibérations de M. Pichai semblent souvent être un moyen de jouer la sécurité et d’arriver à un « non ». Les dirigeants de Google ont proposé l’idée d’acquérir Shopify comme moyen de défier Amazon dans le commerce en ligne il y a quelques années. M. Pichai a rejeté l’idée car il pensait que Shopify était trop cher, ont déclaré deux personnes familières avec les discussions.