Confiant dans le fait que l’intelligence artificielle joue un rôle beaucoup plus important dans la lutte contre les futures pandémies, Sundar Pichai, PDG de Google et de sa société mère Alphabet, a déclaré vendredi que ce sont encore les débuts de l’IA et que son réel potentiel entrera en jeu dans 10 à 20 ans. .

S’exprimant lors du sommet virtuel de l’agenda de Davos du Forum économique mondial, il a déclaré que le COVID-19 lui-même avait été un moment de réflexion.

« Alors que vous voyez l’impact horrible dans le monde, vous voyez également le rôle que joue la technologie dans la façon dont l’économie fonctionne encore dans le monde. Le développement de vaccins se fait sur la base du progrès technologique au cours des dernières décennies », a déclaré Pichai.

Lorsqu’on lui a demandé si l’IA pouvait aider à la distribution des vaccins, il a déclaré: «Aujourd’hui, nous avons des outils pour aider, l’informatique, l’apprentissage automatique et les algorithmes. 20 ans. » Bien qu’il existe d’innombrables exemples de la façon dont l’IA a pu s’assurer que les gens ont reçu les bonnes informations sur le COVID-19, cette pandémie est un événement mondial sur cent ans et l’IA n’a pas joué un rôle important pour aider le monde à naviguer ça, dit-il.

« L’IA jettera les bases pour s’attaquer aux problèmes futurs et elle peut jouer un rôle beaucoup plus important dans la lutte contre les futures pandémies », a-t-il ajouté.

Au sujet des attitudes du public envers la Big Tech, Pichai a déclaré qu’il y avait de véritables problèmes de société à débattre et ce dont nous avons besoin pour une société qui fonctionne bien.

« Je suis heureux qu’il y ait des conversations, y compris autour d’approches réglementaires potentielles qui donneraient des règles de route plus claires. Les grandes entreprises technologiques ont un rôle et une responsabilité importants pour bien faire les choses », a-t-il déclaré.

Aucun pays ne peut résoudre un problème planétaire à lui seul. Tout comme le monde a l’Accord de Paris pour lutter contre le changement climatique, les pays doivent se rassembler pour résoudre les problèmes de sécurité plus importants et à plus long terme liés à des technologies telles que l’IA et l’informatique quantique, a-t-il déclaré.

«Au fur et à mesure que la technologie progresse avec l’intelligence artificielle et l’informatique quantique, nous aurons besoin de cadres supplémentaires comme celui-ci pour assurer la sécurité de la planète», dit-il.

Quand l’informatique quantique sera-t-elle disponible sur un marché plus large?

« Mais c’est au début du cycle, le potentiel est là, mais nous sommes sur un chemin de 10 à 20 ans pour le mettre en pratique », a-t-il déclaré.