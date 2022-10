Sundar Pichai célèbre Diwali avec une rediffusion de la Coupe du monde T20 et répond à un troll du Pakistan

90 000 fans dans un MCG bondé, 1,4 crore sur l’application de streaming et le PDG de Google, Sundar Pichai. Qu’est-ce qu’ils ont tous en commun ? Tous sont des amateurs de cricket et ils ont regardé dimanche l’affaire de la coupe du monde T20 entre l’Inde et le Pakistan. Mais le patron de Google a fait mieux. Sundar Pichai a célébré Diwali, la fête des lumières, en regardant la rediffusion du passionnant match Inde-Pakistan. Plus précisément, les trois derniers overs de la rencontre lorsque la magie du maître de chasse Virat Kohli a éloigné le jeu du Pakistan.

S’adressant à cette page Twitter lundi, Pichai a écrit: “Joyeux Diwali! J’espère que tous ceux qui célèbrent passeront un bon moment avec vos amis et votre famille. J’ai célébré en regardant à nouveau les trois derniers overs aujourd’hui, quel jeu et quelle performance #Diwali #TeamIndia #T20WC2022.

Joyeux Diwali ! J’espère que tous ceux qui célèbrent passeront un bon moment avec vos amis et votre famille.

J’ai célébré en regardant à nouveau les trois derniers overs aujourd’hui, quel jeu et quelle performance #Diwali #TeamIndia #T20WC2022 – Sundar Pichai (@sundarpichai) 24 octobre 2022

C’est alors qu’un utilisateur de Twitter du Pakistan a demandé au chef de Google d’attraper également les trois premiers overs de la course-poursuite de l’Inde lorsque les Men in Blue étaient dans une situation désespérée.

vous devriez regarder les trois premiers overs – Muhammad Shahzaib (@Muhamma91436212) 24 octobre 2022

Pichai a eu une réponse échec et mat, qui a également mis en évidence le sort crucial lancé par Arshdeep Singh et Bhuvneshwar Kumar.

A fait ça aussi 🙂 quel sort de Bhuvi et Arshdeep – Sundar Pichai (@sundarpichai) 24 octobre 2022

L’utilisateur de Twitter a essayé d’expliquer ce qu’il avait réellement voulu dire dans son tweet initial, mais c’était trop peu, trop tard.

Kadwahat chhod de Bhai, khush ho le itne ordonna à l’admi ne de répondre kia hai. – Pierre d’âme (@ Nitrousoxide45) 24 octobre 2022

Tant pis.

Sundar Pitaï – Rofl Gandhi 2.0 (@RoflGandhi_) 24 octobre 2022

Si vous venez de vous connecter, un magnifique Virat Kohli a rugi au MCG pour étourdir le Pakistan lors de la rencontre de la Coupe du monde T20 entre les grands rivaux dimanche. Kohli est arrivé tôt alors que l’Inde perdait des guichets dans une rafale tout en poursuivant un total délicat de 160 mis en place par le Pakistan plus tôt. 31/4 en 6,1 overs étaient l’Inde lorsque Kohli et Hardik Pandya ont décidé de jouer des manches vigilantes alors que les deux ont noué un partenariat de 113 points. Alors que le rythme requis augmentait de minute en minute et que Pandya avait du mal à devenir grand, Kohli a décidé de se déchaîner.

L’ancien skipper indien a claqué un 82 invaincu en 53 livraisons qui comprenaient six limites et quatre maximums. Le joueur de 33 ans a frappé deux six scandaleux contre Haris Rauf sur les deux dernières balles de l’avant-dernière qui ont maintenu l’Inde dans la chasse. Mohammad Nawaz n’a pas réussi à retenir ses nerfs dans la dernière partie dramatique alors que l’Inde a scellé le match lors de la toute dernière livraison de la journée.

