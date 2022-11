Sundar alias Mayur Vakani du TMKOC crée la sculpture du Premier ministre Narendra Modi avant les élections au Gujarat, les photos deviennent virales

Sundar alias Mayur Vakani de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a créé une sculpture du Premier ministre Narendra Modi avant les élections au Gujarat. Mayur est un acteur et sculpteur professionnel. Sa dernière création a impressionné les internautes, et certains d’entre eux l’ont même sournoisement piquée.

Mayur a partagé un article de carrousel dans lequel lui et son équipe donnent la touche finale au sculpteur de Modi. Vakani a partagé les photos avec une légende qui dit : “‘SELFIE AVEC PM’, retouche finale de la sculpture créée par Mayur Vakani et son équipe.”

Dès qu’il a partagé les photos, les internautes en sont devenus fous. Un utilisateur a écrit : “Lagta hai ab jetha ko chord k modi ji ka number lagaya hai sundar bhai.” Un autre utilisateur a écrit : « Jethalaal se liye honge statue ke paise ». L’un des utilisateurs a écrit : “Vous avez très bien réalisé la statue du Premier ministre respecté Shri Narendra Modiji, monsieur. Bravo pour votre art.” Un autre utilisateur a ajouté : “Travail incroyable Mayurbhai.”

Plus tôt, Mayur avait évoqué les rumeurs selon lesquelles sa sœur Dayaben, alias Disha Vakani, luttait contre un cancer de la gorge. Le frère à l’écran et hors écran de Disha, Mayur Vakani, a déclaré à ETimes : “Aise bahut saare afwaayein aate rehte hain ismein koi sacchayi nahi hai (ce genre de rumeurs continue de faire le tour des médias et il n’y a rien de vrai là-dedans). Elle est vigoureux et copieux et rien de tout cela n’est vrai. Chaque jour, nous entendons des rumeurs sans fondement à son sujet, mais les fans ne devraient en croire aucune.”

Jennifer Mistry Bansiwal, qui joue Mme Roshan Singh Sodhi et a également déclaré au portail : “Je suis en contact avec Disha de temps en temps et je ne pense pas que ce soit vrai. Agar aisa kuch hota toh pata chalta. Je lui ai parlé vers le fin août parce que nous restons tous les deux dans le même quartier. Nous avons parlé des cours de kathak de notre fille, elle sonnait très bien. Je pense que ce ne sont que des rumeurs.