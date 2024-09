Sundance réduit à 3 le nombre de ses futurs festivals de cinéma – l’Utah est toujours en lice

SALT LAKE CITY — Le Sundance Institute a annoncé que la candidature partagée de l’Utah pour le festival annuel du film, qui se déroulerait à Park City et à Salt Lake City, est l’une des trois candidatures restantes dans le processus de sélection pour l’hôte du festival à partir de 2027.

Boulder, dans le Colorado, et Cincinnati, dans l’Ohio, sont les deux autres villes sélectionnées pour la dernière étape de la sélection. Atlanta, Louisville et Santa Fe, au Nouveau-Mexique, villes qui avaient été nommées finalistes plus tôt cet été, ne sont plus en lice.

« Nous voyons de grandes promesses et un grand potentiel à Boulder, Cincinnati et Salt Lake/Park City », a déclaré Eugene Hernandez, directeur du festival et responsable de la programmation publique, dans un communiqué. « Chacun d’entre eux nous a montré le mélange de possibilités, de valeurs et de logistique passionnantes nécessaires pour produire un festival dynamique, attrayant et inclusif. »

Une décision finale devrait être prise peu de temps après le prochain festival, qui se terminera le 2 février 2025.

Cette décision intervient juste après la publication d’un rapport sur les arts commandé par le comté de Summit, mené par les lobbyistes basés à Washington, DC, Americans for the Arts, qui a révélé que le comté relativement petit dépensait bien plus que son poids en matière d’art.

Avec seulement 42 000 habitants, le rapport a révélé une activité économique de 176 888 822 $, y compris Sundance, ce qui représente 17 % des dépenses totales de l’industrie artistique de l’Utah. Le facteur moteur, selon le rapport, est le taux de fréquentation de près de 60 % représenté par des visiteurs non locaux.

En comparaison, la même entreprise a constaté que Boulder, avec une population d’environ 100 000 habitants, enregistre actuellement une activité économique liée aux arts d’un montant de 115 129 233 $.

Cependant, en raison des inquiétudes suscitées par l’ampleur que le festival annuel a pris pour une petite ville comme Park City, le plan de l’Utah pour conserver l’événement le diviserait entre Park City et Salt Lake City. Le plan associerait les deux seuls foyers que le festival ait jamais eu depuis ses débuts à Salt Lake City en 1978 sous le nom de Festival du film Utah/États-Unis.

La maire de Salt Lake City, Erin Mendenhall, a confirmé jeudi que Salt Lake City pourrait devenir le principal hôte avec des événements simultanés à Park City, si l’Utah continue d’accueillir l’événement. Park City est actuellement tenue d’accueillir au moins 70 % des événements, bien que plusieurs événements se déroulent désormais à Salt Lake City chaque hiver.

L’équilibre exact entre les deux villes n’a pas été finalisé et devrait être réglé d’ici 2027.

Les autorités locales et de l’État ont récemment organisé une visite des nouvelles installations de Salt Lake City susceptibles d’accueillir des projections. Il s’agit notamment du siège de l’association à but non lucratif Spy Hop et du Sorenson Multi-Cultural Center Black Box Theater, dans l’ouest de la ville, qui pourraient permettre aux étudiants et aux communautés marginalisées de profiter plus facilement du festival.

« Nous sommes ravis. Le lieu d’accueil de Sundance est l’Utah », a-t-elle déclaré. « Ce que nous proposons, c’est une nouvelle amitié, une nouvelle amitié entre Salt Lake City et Sundance qui n’existait pas vraiment dans le passé, mais à plus grande échelle. »

La maire a ajouté que la ville n’est plus ce qu’elle était au début du festival, car sa population a augmenté de près de 30 % depuis que le festival s’est installé à Park City. Elle a cité les projets à venir, comme la zone de revitalisation du centre-ville, la promenade Main Street et le Green Loop, comme des exemples de la façon dont la ville continue de croître et propose des moyens de gérer les futures foules du Sundance.

L’Utah Transit Authority est également sur le point d’étendre le service TRAX du centre-ville grâce à sa quatrième ligne de métro léger prévue.

Mendenhall, la maire de Park City, Nann Worel, et la maire du comté de Salt Lake, Jenny Wilson, ont publié une déclaration commune plus tôt jeudi, affirmant qu’elles restaient « fières » de leur candidature.

« Chaque étape nous rapproche de notre objectif commun, celui de poursuivre notre aventure avec Sundance. Nous sommes impatients de forger un lien encore plus fort pour inspirer les artistes et rehausser l’expérience du festival », ont-ils déclaré. « Grâce à notre vaste infrastructure événementielle, à nos sites de classe mondiale et à notre hospitalité chaleureuse, nous sommes prêts à aider Sundance à briller sur la scène mondiale. »

Cependant, les autres concurrents de l’Utah sont également confiants quant à leurs chances.

Cincinnati, une sorte d’outsider dans la course, a beaucoup à offrir au festival, selon Allyson West, la fondatrice du Cindependent Film Festival.

« Je pense que nous avons les meilleures chances, très franchement », a déclaré West. Sundance a cité l’accent mis sur l’accessibilité, qui se marie bien avec la ville piétonne, le système de transport en commun et le soutien aux entreprises et aux théâtres de la région. West soutient que si Park City est quelque peu exclusif, Cincinnati offre un modèle de participation de la base au sommet.

Elle a dit que les billets pour le festival indépendant ils ont connu une demande plus élevée, simplement avec le buzz autour de la conversation sur Sundance en ville.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a déclaré dans un communiqué que Boulder était « le prochain foyer naturel » du Festival du film de Sundance, et qu’il « compléterait parfaitement le travail et l’activité créative déjà en cours ici au Colorado ».