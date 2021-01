« R # J » demande ce que William Shakespeare voulait dire quand il a écrit « Roméo et Juliette »: Et si la relation du couple s’épanouissait sur Instagram?

OK, pas exactement. Mais le pari créatif des débuts de Carey Williams au Festival du film de Sundance samedi soir a quand même payé. Le film mélange le célèbre texte de Shakespeare avec des messages texte familiers modernes et est parsemé de DM, de Lives et de FaceTiming Instagram.

Dirigé par un casting noir et latino, le film apporte astucieusement Shakespeare au grand public sans être trop sérieux.

« Il fallait le retourner sur la tête et il fallait juste avoir une nouvelle vie, et je pense que nous lui avons apporté une nouvelle vie avec une nouvelle couleur, bébé », a déclaré Siddiq Saunderson, qui joue Mercutio, lors d’une séance de questions-réponses en direct. après la première du film.

« J’ai su très tôt que je voulais préserver le texte original », a déclaré Williams. En post-production, ils ont pu jouer avec la plate-forme qui raconterait le mieux l’histoire à certains moments – c’est-à-dire si l’envoi de SMS était un meilleur moyen de raconter une scène spécifique. Le public passe une grande partie du film à regarder les médias sociaux dans un format semblable à un écran, ainsi que la réalisation de films traditionnels. À un moment donné, Roméo et Juliette envoient même des GIF dans les deux sens.

Camaron Engels, qui joue Romeo, pense que le film apportera un nouvel amour pour Shakespeare – en particulier pour les enfants qui pourraient être inspirés, au lieu de faire ce qui leur est généralement prévu en fonction de la couleur de leur peau.

« Pour être en mesure de présenter cette nouvelle langue et d’introduire des histoires plus authentiques, je pense que ce sera vraiment super pour les écoles d’introduire cela », a-t-il déclaré.

Après tout, l’histoire est intemporelle. « Ils sont un peu comme Adam et Eve de la romance », a déclaré Francesca Noel, qui joue Juliette. « Donc ça va toujours être quelque chose dont les gens parlent. »

Nous ne gâcherons pas la fin de la torsion pour vous – mais soyez assuré que cela vaut la peine d’être regardé.

« Nous bouleversons beaucoup de choses qui étaient dans l’histoire avant, pourquoi ne pas aller plus loin? » Dit Williams.

