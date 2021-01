« Nous passons tous pour quelque chose ou autre. N’est-ce pas? »

Cette question – quelque chose qu’Irene (Tessa Thompson) pose sur le côté d’une piste de danse – vous hantera pendant et bien après les débuts de réalisatrice de Rebecca Hall, « Passing », qui a été créée samedi soir au Sundance Film Festival.

Le film en noir et blanc (plus sur ce choix plus tard) met en vedette Thompson et Ruth Negga susmentionnés dans le rôle de Clare, deux amis d’enfance qui se sont rencontrés à l’âge adulte dans les années 1920 à New York. Le couple se rend vite compte qu’ils ont fini par vivre des vies très différentes. Bien que toutes les deux soient des femmes noires, Clare a choisi de «passer» comme blanche; Le mari de Clare, John (Alexander Skarsgård), ne connaît même pas la vérité et pense qu’Irène est également blanche quand ils se rencontrent.

Cette rencontre fortuite oblige chacun à confronter les choix qu’il a faits et la vie qu’il mène ou pourrait mener. La réémergence soudaine de Clare dans la vie d’Irène, en particulier, commence à démêler sa vie apparemment heureuse avec son mari Brian (Andre Holland).

«Elle nie tant d’aspects d’elle-même, que cela la fait imploser», a déclaré Hall lors d’une séance de questions-réponses en direct après la première du film.

Pour Thompson, le rôle «m’échappait chaque jour et me terrifiait chaque jour». il y avait des moments sur le plateau où elle se sentait «troublée par le fait que les gens le verraient».

« Cela a beaucoup à voir avec l’environnement d’intimité que (Hall) nous a fourni parce que je sais que dans mes moments les plus grisants, si quelqu’un me voyait, en spirale dans mes pensées, je me sentirais vraiment exposé », a ajouté Thompson. « Et je pense que la beauté de faire ces choses, la beauté que vous capturez, c’est que vous pouvez aller dans ces endroits. »

« Passing » est basé sur un roman du même nom de Nella Larsen – un roman que quelqu’un a donné à Hall il y a des années au moment où elle en avait besoin.

«Quelqu’un me l’a remis à un moment très précis de ma vie, alors que je posais plus de questions, pensant plus profondément à certains des aspects mystérieux non résolus de l’histoire de la famille de ma mère», a déclaré Hall. Le père de sa mère était presque certainement afro-américain mais de passage blanc, dit-elle. Ses parents auraient pu aussi être des blancs.

Le livre « m’a donné un certain contexte historique pour les choix que mon grand-père a faits, et peut-être ceux qui l’ont précédé », a-t-elle déclaré.

Elle avait un sens aigu de la façon dont elle voulait que cela soit fait il y a plus de dix ans et a écrit un scénario, puis l’a laissé incuber pendant longtemps avant de finalement le montrer aux gens de sa vie.

« J’avais un fort sentiment qu’il fallait que ce soit en noir et blanc, à peu près depuis la première adaptation qui remonte à 13 ans », a déclaré Hall.

Elle a ajouté: « Ce n’était pas seulement un choix stylistique. J’ai senti que c’était un choix conceptuel de faire un film en partie sur le colorisme qui en draine la couleur, et vous demande de le regarder comme une obstruction, comme quelque chose. c’est symbolique. «

Nous mettons immédiatement les gens dans des catégorisations, dit-elle, qui deviennent importantes mais en un certain sens absurdes. Exemple concret: ce film en noir et blanc n’est pas réellement noir et blanc, mais gris.

« C’est une histoire de nuances, de zones grises et d’ambiguïté, et cela vous demande de tenir une chose et son contraire en même temps, tout le temps », a-t-elle déclaré.

Negga a lu le livre il y a plusieurs années. «J’étais tellement attirée par la relation entre ces deux femmes, et ce qui les poussait l’une vers l’autre, et pourquoi elles étaient attirées l’une par l’autre», a-t-elle déclaré. « Et c’est vraiment une analyse vraiment fascinante, de l’amitié. »

« Il est assez rare que vous voyiez toutes ces complexités et nuances dans l’amitié féminine, et, bien sûr, j’ai été écrasé par le coût psychologique du sentiment que vous devez prendre la décision de vous séparer de votre communauté, et essentiellement de vous-même pour pour survivre », a-t-elle ajouté.

Hall a laissé entendre – et le public comprendra sûrement – une relation au-delà de l’amitié dans le film.

« Ils définissent en quelque sorte les termes tout le temps », a déclaré Hall. « Je pense que c’est une histoire d’amour. Oui, c’est une amitié très complexe, et c’est profondément, mais il y a aussi ce genre de sous-jacent de quelque chose de très puissant et érotique franchement, mais c’est calme, et ce n’est pas réalisé. Et c’est réprimés et opprimés par le plus grand schéma du monde dans lequel ils vivent. «