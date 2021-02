Ai-je plus apprécié les films parce que je les regardais chez moi? Peut-être, dans le sens où j’étais particulièrement reconnaissant pour leur pouvoir de me transporter au-delà de l’ennui de la vie quotidienne en cas de pandémie. Certains des voyages les plus satisfaisants remontent au passé. Je ne sais pas si c’est parce que l’ère actuelle de crises en cascade me pousse à rechercher la stabilité et l’assurance des connaissances historiques, ou si c’est plutôt parce que je suis poussé à rechercher des indices dans le passé. Ou peut-être que ce n’était qu’une année forte pour les documentaires d’histoire, un mode de réalisation souvent lié aux conventions qui semble être au milieu d’un réveil créatif.

Garder sa place traditionnelle sur le calendrier, à un moment où chaque emploi du temps s’est détraqué, n’était pas une mince affaire. Le festival était un peu plus court cette année, avec moins de films, mais il se sentait quand même bondé et un peu frénétique. Il était plus facile que jamais de sauter les soirées et les séances Q. et A., il y avait quelque chose de charmant dans les présentations des cinéastes qui précédaient chaque projection. Un programmeur devant une bibliothèque ou une plante d’intérieur accueillant un cinéaste avec une version légèrement différente du même décor.

Mardi, 11h: Pour le meilleur et parfois pour le pire, le Festival du film de Sundance fait partie de la continuité du cinéma américain depuis des décennies: un terrain d’essai pour les jeunes carrières; une place de marché pour les tendances et les véritables nouveautés; une zone où l’aspiration commerciale croise l’ambition artistique et la préoccupation sociale. Il est encourageant – peut-être même étonnant – qu’en 2021, tout cela réussisse encore.

Les traits dramatiques, quant à eux, offraient un sens moins satisfaisant du passé. Trop d’entre eux semblaient cocher des cases de Sundance familières – être sérieux ou décalés ou indignés d’une manière qui ne semblait pas entièrement fraîche. C’est en partie à cause du décalage inévitable entre le moment où les films sont conçus et réalisés et leur arrivée dans le monde. Pour un cinéaste, capturer le maintenant est une entreprise particulièrement risquée lorsque le maintenant continue de changer et que des époques entières de l’histoire ont l’impression de passer en quelques semaines.

Il y aura suffisamment de temps pour critiquer et argumenter. Ce matin, il reste encore quelques films à voir et de nombreuses raisons de célébrer le modeste triomphe durement gagné du festival dans son ensemble. Et dans cet esprit, je conclurai ce journal avec un Top 5 personnel – en fait un Top 7. Ce qui suit est une liste alphabétique des films que j’ai le plus hâte de revoir et d’écrire plus loin.

« Apportez votre propre brigade»: Le documentaire de Lucy Walker sur certains des pires incendies de forêt récents en Californie est tentaculaire et intime, un film axé sur les enjeux, plein de surprises narratives et de détails humains.

« Cuspide »: Trois adolescentes du Texas luttent contre la famille, l’amitié, la sexualité et la violence dans le documentaire de Parker Hill et d’Isabel Bethencourt, à l’allure trompeusement rêveuse et à l’esprit dur sans broncher.

« Fuir »: La vie d’un réfugié afghan au Danemark, racontée en images animées obsédantes et précises par Jonas Poher Rasmussen.