AO Scott, notre critique en général, tient un journal alors qu’il «assiste» au Festival virtuel du film de Sundance, qui se déroule jusqu’à mercredi. Lire les entrées précédentes Ici et Ici. Dimanche, 22 h, heure de l’Est: L’arrivée de la neige à New York ajoute définitivement un avant-goût de l’atmosphère authentique de Park City en janvier, sauf bien sûr que je n’ai pas à traverser le blizzard pour me rendre aux projections. Ce qui est surtout un soulagement, même si cela supprime un élément essentiel d’auto-félicitation de l’expérience du festival. Les critiques et les journalistes aiment se disputer pour savoir qui peut voir le plus de films en une seule journée. Quatre est assez basique. Cinq vous donne quelque chose de suffisant. Six est impressionnant, mais tout le monde ne vous croira pas. Mais à la maison, regarder six films ressemble moins à un exploit rare et héroïque d’endurance journalistique qu’à un exercice trop habituel et quelque peu pathétique de soins personnels en quarantaine, semblable à une saison entière de «The Great British Baking Show» en une fois. Ce n’est pas quelque chose dont je me vante ou même admettre l’avoir fait. De plus, personne ne me paierait pour faire, je ne pense pas.

Quoi qu’il en soit, pour mémoire (et pour l’argent): le visionnement d’aujourd’hui comprenait quatre documentaires et deux longs métrages. Je ne suis pas arrivé à la fin de chacun d’entre eux – sortir du cinéma est l’un des plaisirs coupables du festival. Les temps forts étaient deux documentaires sur l’adolescence américaine contemporaine: «Homeroom», Qui suit un groupe de lycéens d’Oakland dans le tumulte de l’année scolaire 2019-20; et Parker Hill et Isabel Bethencourt’s “Cuspide», Qui observe un été dans la vie de trois adolescents du Texas, Aaloni, Brittney et Autumn.