Sundance dévoile une programmation en personne remplie d’histoires d’anxiété et d’urgence

Rien n’a été facile pour le Sundance Film Festival. Il a été contrecarré par les complications de la pandémie, les bouleversements de la direction et une entreprise qui traverse une crise d’identité. Mais la confab reviendra enfin dans la ville minière enneigée de Park City, Utah, en janvier pour la première fois en trois ans avec une liste de films qui, espère-t-il, annonceront à Hollywood et au reste du monde que le cinéma indépendant est de retour.

Tiré d’un record de 4 061 soumissions, Sundance 2023, qui doit commencer le 19 janvier, sera rempli de cinéastes chevronnés et de ceux qui débutent, de sujets grands et petits, et d’une foule de sujets urgents. Des piliers comme Nicole Holofcener et Ira Sachs reviennent à leurs racines avec de nouveaux films, tandis que les studios dévoileront leur tarif.

A24 présente “All Dirt Roads Taste of Salt”, du réalisateur Raven Jackson et des producteurs Barry Jenkins et Adele Romanski, entre autres. Searchlight projette “Rye Lane” de Raine Allen-Miller. Amazon a “Cassandro”, la première incursion du documentariste Roger Ross Williams dans le cinéma de fiction, et Focus Features présente “A Thousand and One” d’AV Rockwell dans la compétition dramatique américaine.

Brooke Shields (Disney), Judy Blume (Amazon), Michael J. Fox (Apple) Willie Nelson et Little Richard reçoivent tous le traitement documentaire, tandis que des sujets comme la guerre ukrainienne et les films à la fois par et sur les femmes iraniennes sont explorés via plusieurs entrées dans plusieurs genres.