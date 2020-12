C’est la question en suspens mardi après la Festival du film de Sundance a annoncé un programme 2021 plein de titres de films indépendants intrigants, y compris le drame racial sur les questions «Passing», mettant en vedette Tessa Thompson et Ruth Negga, le documentaire féministe-nonnes «Rebel Hearts» et la seule bizarrerie à Sundance «Cryptozoo, »Un film d’animation décalé sur un zoo qui abrite des créatures mythologiques, avec la voix de Michael Cera.

Mais le festival tentaculaire, qui se déroule généralement pendant une semaine et demie glaciale à Park City, dans l’Utah, a été contraint d’être principalement en ligne cette année face à une pandémie qui fait toujours rage. Cela pose un défi unique pour Tabitha Jackson, qui est devenue cette année la nouvelle directrice du festival après six ans à la tête du programme de films documentaires de l’Institut Sundance.

Après avoir succédé au réalisateur sortant, John Cooper, en février dernier – une promotion qui a fait d’elle à la fois la première femme et la première personne de couleur à diriger Sundance – Jackson a déclaré qu’elle se demandait ce qu’elle pourrait apporter au festival du film indépendant le plus vénéré du monde. . «Je regardais une machine incroyable, vieille de presque 40 ans», a-t-elle déclaré dans une interview, «et je me suis dit:« Quel sera mon rôle pour faire avancer les choses? »

À peine un mois plus tard, il était clair que l’année inaugurale de Jackson serait tout sauf typique. En mars, la pandémie de Covid-19 à croissance rapide a forcé l’annulation du festival South by Southwest quelques jours à peine avant que l’événement ne soit censé avoir lieu. Les cinémas à travers le pays ont rapidement été fermés, et certains des titres les plus discutés de Sundance 2020, comme la comédie bruyante «Zola», ont été retirés du calendrier et n’ont toujours pas de date de sortie.

En juin, Jackson savait qu’elle devrait planifier un Sundance qui se déroulerait principalement sur Internet. «Le cœur du festival étant le numérique semblait juste nécessaire pour notre santé publique et pour notre santé mentale, afin que nous puissions avoir une certaine certitude de ce que nous prévoyions», dit-elle. Et à la grande surprise des programmeurs, le flot de soumissions a pour la plupart suivi le rythme de l’année précédente.