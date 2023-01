Sundance, autrefois un foyer d’offres de films, tente de trouver sa place

“Ces dernières années ont apporté des défis extraordinaires à notre industrie, ainsi que des opportunités de répondre aux besoins des artistes et d’atteindre le public de nouvelles façons”, a déclaré la directrice générale de Sundance, Joana Vicente, aux personnes rassemblées. “Et comme l’illustrent de nombreux films de cette année, c’est un moment où tant de choses sont en danger – la santé de notre planète, les droits de l’homme, les droits des femmes, la liberté d’expression et la démocratie elle-même.”

Entre la diminution du public dans les salles de cinéma, la consolidation des studios et la diminution des dépenses en contenu après que les géants du streaming se soient fait gifler par Wall Street, peu étaient certains du type de marché qu’il y aurait pour les nouveaux films à l’actuel Sundance. – généralement un foyer d’acquisitions pour les lumières les plus brillantes du monde du cinéma indépendant.

Pas exactement une introduction festive.

Ainsi, lundi, un soupir de soulagement collectif s’est élevé dans la chaîne de montagnes Wasatch, dans l’Utah, où, en moins de deux heures, deux films de grande envergure qui avaient été présentés en première au festival ont trouvé des acheteurs enthousiastes. Netflix a déboursé 20 millions de dollars pour obtenir les droits mondiaux du thriller “Fair Play”, tandis que Searchlight Pictures a dépensé un peu moins de 8 millions de dollars pour le faux documentaire “Theater Camp”, mettant en vedette Ben Platt.

Un jour plus tard, Apple TV + a décroché le drame musical “Flora & Son” pour 20 millions de dollars, et le distributeur indépendant A24 a acheté le film d’horreur australien “Talk to Me” pour une large sortie en salles cet été.

Malgré les accords, l’état des films et la façon dont le public les regardera sont restés une préoccupation sous-jacente.

“Tout le monde se tord les mains à propos de l’industrie”, a déclaré Vinay Singh, directeur général d’Archer Gray, une société de production dont le film “The Persian Version” a été présenté en compétition à Sundance. “Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Des mesures de réduction des coûts sont en cours sur le contenu des dépenses. Les gens sont inquiets. »

En effet, personne ne semble plus savoir quel genre de film est digne d’une sortie en salles et ce qui doit être envoyé directement à un service de streaming. Les responsables de la distribution et du marketing doivent comprendre non seulement comment vendre un film à un public de plus en plus capricieux, mais aussi comment répondre aux besoins des sociétés mères, souvent des conglomérats géants dont les priorités commerciales sont en constante évolution.