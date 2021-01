Imaginez que deux Coachellas gratuites se soient déroulées au milieu de New York et que personne n’en ait jamais parlé.

C’est ainsi que le producteur Joseph Patel a décrit le Festival culturel de Harlem de 1969, le sujet du nouveau documentaire transcendant «Summer of Soul (… Or When the Revolution Could Not Televised)», qui a été présenté en première mondiale au Festival virtuel du film de Sundance jeudi soir.

Connu familièrement sous le nom de «Black Woodstock», le Harlem Cultural Festival était une série de concerts gratuits pendant six week-ends qui ont attiré plus de 300 000 personnes. Organisé à Harlem’s Mount Morris Park à l’été 1969, quelques semaines avant le festival de Woodstock dans le nord de l’État de New York, l’événement a attiré des artistes noirs pionniers, notamment Stevie Wonder, Nina Simone, Gladys Knight, The Fifth Dimension et Sly and the Family Stone.

Le festival a été capturé dans son intégralité par le cinéaste Hal Tulchin, qui a tenté de vendre les images aux studios mais a été refusé. Les bobines sont restées dans le sous-sol de Tulchin pendant un demi-siècle jusqu’à sa mort en 2017, lorsque les producteurs David Dinerstein et Robert Fyvolent ont obtenu les images jamais vues auparavant. Ils l’ont apporté au batteur de The Roots Ahmir « Questlove » Thompson, qui fait ses débuts en tant que réalisateur avec « Summer of Soul ».

« Je me suis tout de suite moquée », a déclaré Thompson dans une séance de questions-réponses après la projection. « Je me suis dit: » Attendez une minute. Je sais tout ce qui s’est passé dans l’histoire de la musique. Il est impossible que vous me disiez que ce rassemblement a eu lieu et que personne ne le savait. » Mais bien sûr, c’était le cas. Une fois qu’ils m’ont montré des images brutes, je me suis simplement assis là avec ma mâchoire baissée, comme, ‘Comment cela a-t-il été oublié?’ «

Thompson place de manière experte le festival dans le contexte de ce qui se passait aux États-Unis en 1969, avec l’injustice raciale et les manifestations anti-guerre, et l’ambivalence générale à l’atterrissage sur la lune. (« Peu importe la lune – récupérons cet argent pour nourrir les pauvres Noirs de Harlem », dit un spectateur dans une actualité.)

Il demande également pourquoi une si grande partie de la culture noire a été effacée des livres d’histoire ou considérée comme insignifiante par les gardiens traditionnellement blancs.

« Pourquoi n’était-ce pas important? Pourquoi cela a-t-il été considéré comme juste ‘meh?' », A déclaré Thompson. « Pour moi, c’était la plus grande question de toutes. »

Les deux heures de « Summer of Soul » sont montées ensemble à partir d’environ 45 heures de séquences de concerts vibrantes, ce qui nous ramène à l’époque pré-COVID, où danser avec une foule en sueur était un passe-temps et non un danger pour la santé. Les performances sont jubilatoires et souvent profondes, avec des moments forts, notamment un solo de batterie dynamique d’une merveille vif et un ensemble émouvant de Simone, qui mène le public dans une interprétation pleine d’espoir mais mélancolique de «To Be Young, Gifted and Black».

Dans de nouvelles interviews, Marilyn McCoo et Billy Davis Jr., membres de The Fifth Dimension, se souviennent de ce qu’ils ont ressenti d’être accueillis et adoptés par un public majoritairement noir pour la première fois, en interprétant leur hit n ° 1 « Aquarius / Let the Sunshine In » de la comédie musicale « Cheveux. » Et Mavis Staples raconte affectueusement le chant « Take My Hand, Precious Lord » avec l’icône du gospel Mahalia Jackson, dans un hommage déchirant à Martin Luther King Jr. qui vous coupera le souffle.

«C’était l’ultime barbecue noir», déclare un festivalier à propos de l’événement dans son ensemble. « Mais dès que vous avez entendu la musique, vous saviez que c’était quelque chose de plus grand. »

« Summer of Soul » aura une deuxième projection virtuelle de Sundance samedi à 10 h HE. Le film est toujours à la recherche d’une distribution.