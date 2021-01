Si tu n’es pas pleurs à la fin de « CODA », nous ne savons pas quoi faire de vous.

Le film, écrit et réalisé par Siân Heder (« Tallulah ») est l’histoire de Ruby (Emilia Jones), 17 ans, l’enfant entendant de parents sourds (lauréate d’un Oscar Marlee Matlin et Troy Kotsur), qui est pris entre deux la jeune entreprise de pêche de sa famille à Gloucester, Massachusetts, et poursuivant ses aspirations de chant à l’université. Il a été créé jeudi soir au Festival du film de Sundance.

Propulsé par sa puissante inclusivité de la communauté sourde, il s’agit d’un redémarrage rafraîchissant de la romance traditionnelle des adolescents et de l’histoire du passage à l’âge adulte. Pensez à la façon dont « Love, Simon » a donné à la communauté LGBTQ son cliché, un joli film pour adolescents. « CODA » – qui signifie enfant d’adultes sourds, et par coïncidence est un terme musical – vous prie de prêter attention à la culture sourde, et à juste titre.

Matlin a fait l’éloge de « l’opportunité de travailler avec d’autres acteurs sourds et d’autres acteurs qui n’étaient pas sourds, qui ont appris la langue des signes et qui étaient plus que disposés à ouvrir leurs esprits » dans une vidéo de questions-réponses après la première du film.

Le public sera impressionné par Jones en particulier, qui – alerte spoiler – donne une performance époustouflante de « Both Sides Now » de Joni Mitchell (en signant!) Qui vous coupera le souffle et enverra des SMS à votre mère.

Un aperçu de Sundance:Festival du film de Sundance: 2021 devient virtuel avec un programme robuste et des offres diversifiées

Elle devait apprendre la langue des signes pour le rôle, mais vous seriez dupe en pensant qu’elle le savait déjà. « C’était un tel honneur d’apprendre la langue des signes », a déclaré Jones lors de la même période de questions. « Je suis absolument tombé amoureux de cette belle langue. J’ai continué à l’apprendre aussi. »

La langue des signes faisait évidemment partie intégrante du film, mais elle était également derrière la caméra. « Il n’y avait aucune barrière sur le plateau », a déclaré Matlin par l’intermédiaire d’un interprète. « (Heder) s’est vraiment immergée dans notre culture et a fait tout son possible pour apprendre et travailler avec nous et avoir deux directeurs de la langue des signes sur le plateau, plus des interprètes, ainsi que l’équipe qui a appris notre langue, tout le monde travaillant ensemble, cela fonctionnait comme sur n’importe quel autre plateau, mais l’aspect de la langue des signes l’a rendu très spécial. «

Heder a ajouté: « Nous signions sur le plateau alors qu’il n’y avait pas d’acteurs sourds sur le plateau. »

La langue des signes était un élément crucial de la comédie dans le film – en particulier lorsque le père de Ruby essaie de donner à sa fille une conversation sexuelle.

Buzz de la saison des récompenses:« Nomadland », « One Night in Miami » parmi les meilleurs films de l’American Film Institute honore

« C’était plus sale et plus sale », a déclaré Heder. « Les signes étaient de plus en plus explicites. Nous mourions tous sur le plateau. »

Alors, que doit faire Hollywood pour être plus inclusif pour la communauté et rendre plus de films possible? « Nous devons embaucher plus d’acteurs sourds. C’est aussi simple que cela », a déclaré Matlin, ajoutant plus tard qu’ils devraient être des hommes et des femmes de toutes les couleurs. Cela va au-delà des acteurs pour aller ailleurs dans les coulisses, comme la mise en scène, le maquillage, tout le reste.

« Il y a tellement d’histoires à raconter », a-t-elle ajouté. « Tout ce que vous avez à faire est de leur montrer et ils peuvent impliquer des personnages sourds. Ils n’ont pas à être sourds. »

Daniel Durant, qui joue le frère sourd de Ruby, a parlé de l’importance des écrivains sourds par l’intermédiaire d’un interprète. « Je connais tellement d’écrivains sourds qui sont talentueux, et ils ont des histoires incroyables à raconter », a-t-il déclaré.

Heder a déclaré que les artistes sourds avaient besoin de financement pour raconter ces histoires et a mentionné à quel point il est essentiel pour les personnes entendant d’apprendre.

«Vous voulez que la communauté puisse se présenter», dit-elle. « Je dirais aussi qu’en tant qu’étranger de la communauté qui arrive, je me suis assuré d’être le relais, et j’ai amené des gens qui savaient mieux que moi et qui pouvaient m’éduquer en cours de route. »