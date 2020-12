L’approvisionnement alimentaire mondial doit doubler d’ici 2050 pour répondre aux demandes d’une population croissante, selon un rapport des Nations Unies. Et alors que la pression monte pour trouver de nouvelles terres cultivées pour soutenir la croissance, les yeux du monde se tournent de plus en plus vers le continent africain en tant que prochain grenier mondial potentiel.

Alors que l’Afrique possède 65% des terres arables non cultivées dans le monde, selon la Banque africaine de développement, les pays du continent font face à des obstacles importants alors qu’ils cherchent à augmenter la productivité de leurs industries agricoles.

Sur le continent, 80% des familles dépendent de l’agriculture pour leur subsistance, mais seulement 4% utilisent l’irrigation. De nombreuses familles n’ont pas non plus accès à une électricité fiable et abordable. Ce sont ces problèmes jumeaux que Samir Ibrahim et son co-fondateur de SunCulture, Charlie Nichols, ont passé les huit dernières années à essayer de résoudre.

Armés d’un nouveau modèle de financement et de petits générateurs solaires et pompes à eau spécialement conçus, Nichols et Ibrahim ont déjà construit un réseau de clients utilisant leur équipement pour augmenter leurs revenus de cinq à dix fois leurs niveaux précédents en augmentant leur valeur cultures commerciales, cultiver plus de terres et élever plus de bétail.

La société vient également de conclure un financement de 14 millions de dollars pour développer ses activités à travers l’Afrique.

«Nous devons doubler la quantité de nourriture que nous devons créer d’ici 2050, et si vous regardez où il y a suffisamment de ressources pour produire de la nourriture et beaucoup de produits, tous les signes indiquent l’Afrique. Vous avez beaucoup d’agriculteurs et un beaucoup de terres et beaucoup de ressources », a déclaré Ibrahim.

Les petits agriculteurs africains sont confrontés à deux grands problèmes lorsqu’ils cherchent à accroître leur productivité, a déclaré Ibrahim. L’un est l’accès aux marchés, qui à lui seul est une énorme source de gaspillage alimentaire, et l’autre est la sécurité alimentaire en raison d’un manque de conditions de croissance stables exacerbées par le changement climatique.

Comme l’a dit un petit agriculteur L’économiste plus tôt cette année, « » La saison des pluies n’est pas prévisible. Quand il est censé pleuvoir, il ne pleut pas, alors tout vient en même temps. «

Ibrahim, diplômé de l’Université de New York en 2011, était depuis longtemps attiré par le continent africain. Son père est né en Tanzanie et sa mère a grandi au Kenya et ils ont finalement trouvé le chemin des États-Unis. Mais en grandissant, Ibrahim a appris des histoires sur l’Afrique de l’Est.

Tout en poursuivant ses études en commerce à NYU, Ibrahim a rencontré Nichols, qui avait travaillé sur des projets solaires à grande échelle aux États-Unis, lors d’un événement pour les entrepreneurs en herbe à New York.

Les deux ont commencé une amitié et ont discuté des opportunités commerciales potentielles découlant d’un article que Nichols avait lu sur les applications des énergies renouvelables dans l’industrie agricole.

Après avoir remporté la deuxième place d’un concours de business plan sponsorisé par NYU, les deux hommes ont décidé de prouver qu’ils auraient dû gagner en premier. Ils ont réservé des billets pour le Kenya et tenté de lancer un programme pilote pour leur entreprise de vente de pompes à eau et de générateurs solaires.

Conceptuellement, les systèmes de pompage d’eau solaires existent depuis des décennies. Mais à mesure que les coûts de l’équipement solaire et du stockage de l’énergie ont diminué, les systèmes qui tirent parti de ces composants sont devenus plus accessibles à une plus grande partie de la population mondiale.

Ce timing fait partie de ce qui a permis à SunCulture de réussir là où d’autres entreprises ont trébuché. « Nous avons déménagé ici à un moment où [solar] atteint la parité réseau sur de nombreux marchés. C’était à une époque où de nombreux financiers du développement finançaient le lien entre l’agriculture et l’énergie », a déclaré Ibrahim.

Initialement, l’entreprise a vendu ses systèmes intégrés de production d’énergie et de pompage d’eau aux agriculteurs à revenu intermédiaire qui occupent des emplois dans des villes comme Nairobi et cultivent des terres qu’ils possèdent dans les zones rurales. Ces «agriculteurs du téléphone» étaient prêts à dépenser les 5 000 $ nécessaires pour installer les systèmes initiaux de SunCulture.

Maintenant, le coût d’un système se situe entre 500 $ et 1 000 $ et est plus accessible pour les 570 millions de ménages agricoles du monde entier – avec le modèle de l’entreprise «pay-as-you-grow».

C’est une variante de ce qui est devenu un modèle commercial populaire pour la distribution de systèmes solaires de tous types à travers l’Afrique. Selon Ibrahim, les investisseurs ont investi près d’un milliard de dollars dans le développement de sociétés d’énergie solaire et de technologie de détail hors réseau telles que M-kopa, Greenlight Planet, d.light design, ZOLA Electric et SolarHome. D’une certaine manière, SunCulture étend simplement ce modèle aux applications agricoles.

« Nous avons dû regrouper les services et le financement. La raison pour laquelle cela fonctionne particulièrement est que nos clients augmentent leurs revenus quatre ou cinq fois », a déclaré Ibrahim. « La majeure partie de l’argent a été consacrée à la consommation d’énergie. C’est la première fois qu’il y a de la puissance productive. »

Le matériel de SunCulture se compose de panneaux solaires de 300 watts et d’un système de batterie de 440 wattheures. Les batteries peuvent prendre en charge jusqu’à quatre lumières, deux téléphones et une pompe à eau submersible enfichable.

La gamme de produits la plus vendue de l’entreprise peut soutenir l’irrigation d’une ferme de deux acres et demi, a déclaré Ibrahim. « Nous nous considérons comme un point d’entrée pour d’autres types d’appareils. Nous sommes en train de devenir la plus grande entreprise solaire en Afrique. «

Avec le financement de 14 millions de dollars, provenant d’investisseurs dont Énergie Access Ventures (EAV), Électricité de France (EDF), Acumen Capital Partners (ACP) et Dream Project Incubators (DPI), SunCulture étendra sa présence en Kenya, Éthiopie, Ouganda, Zambie, Sénégal, Togo et Côte d’Ivoire, a indiqué la société.

Ekta Partners a agi en tant que conseiller financier pour l’opération, tandis que CrossBoundary a fourni un soutien consultatif supplémentaire, y compris une analyse sur l’opportunité de marché et la concurrence paysage, dans le cadre de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) Kenya Programme de mécanisme d’investissement.