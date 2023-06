Suncor supprimera 1 500 emplois dans le cadre d’un plan de réduction des coûts

Suncor Energy éliminera 1 500 postes alors que le nouveau chef de la direction de la société a annoncé un plan immédiat de réduction des coûts de 400 millions de dollars d’ici la fin de cette année.

Rich Kruger a informé le personnel du plan jeudi dans un e-mail, décrivant comment l’entreprise doit réduire ses coûts de personnel liés à ses concurrents dans le secteur pétrolier.

Des images du courriel de Kruger ont été partagées avec CBC News par des employés de l’entreprise.

« Les réductions de personnel se produiront à tous les niveaux de l’organisation et seront basées à la fois sur la performance et sur les besoins de l’entreprise. Ce faisant, nous éliminerons du travail, en examinant de manière critique ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, comment nous le faisons et le valeur ajoutée », a déclaré Kruger au personnel dans le message.

« Je vous assure que des décisions comme celles-ci, qui affectent les gens et leur vie, ne sont pas faciles à prendre ou à prendre à la légère. Cependant, en ce moment, elles sont nécessaires pour assurer la compétitivité continue de notre entreprise », a-t-il déclaré.

Dans une interview accordée à CBC News le mois dernier après l’assemblée générale annuelle de l’entreprise, Kruger n’a pas exclu les suppressions d’emplois, mais a déclaré qu’il existait d’autres moyens de réduire les coûts que les licenciements.

Kruger est devenu PDG le 3 avril, s’engageant à transformer l’entreprise en une « organisation plus simple et plus ciblée » sous sa direction.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, le porte-parole Sneh Seetal n’a fourni aucun détail supplémentaire.

« Suncor est toujours à la recherche d’opportunités pour générer de la valeur et améliorer les performances de notre entreprise, la réduction des coûts est l’une de ces opportunités », a-t-elle déclaré.

L’entreprise comptait 16 558 employés à temps plein et à temps partiel à la fin de 2022, soit une baisse par rapport à 16 922 un an auparavant, selon les documents de l’entreprise.

Environ 60 % des employés de Suncor sont liés à ses opérations de sables bitumineux.

En février, Suncor a annoncé avoir gagné 2,74 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2022, une augmentation de 76 % par rapport aux 1,55 milliard de dollars qu’elle avait gagnés au cours des mêmes trois mois de 2021.