Un « pousseur de SUNBED » a suscité la fureur après avoir jeté effrontément des bouteilles d’eau et des serviettes pour « réserver SIX chaises longues » à 7 heures du matin dans un complexe.

La vidéo a déclenché une vague de commentaires, les téléspectateurs se disputant la politique controversée de la piscine.

Le TikToker jette des serviettes et des bouteilles sur la chaise longue en se faisant passer pour les monopolisateurs de chaises longues

Les avis étaient partagés sur la question de savoir si cela était acceptable pour des vacances dans les stations balnéaires

Le vacancier de TikTok dépose des bouteilles d’eau et étale des serviettes sur les chaises longues en se faisant passer pour ces monopolisateurs de transats effrontés que l’on trouve trop souvent dans les stations balnéaires.

Dans le clip viral, qui a accumulé plus de 1,8 million de vues sur TikTok, une horloge numérique indique qu’il est 6h55 du matin.

La légende dit: « Nous connaissons tous cette personne du complexe. »

« Mettre des trucs sur des chaises puis rester dans la piscine/l’océan toute la journée pour que personne d’autre ne puisse les utiliser. Tellement ennuyeux. »

La vidéo a laissé les gens divisés – car certains autres vacanciers ont admis qu’ils n’y voyaient pas de problème.

Une personne a écrit : « Il n’y a rien de mal à réserver quelques chaises. Je l’ai fait. Les lève-tôt ont le ver – c’est ce que vous obtenez pour dormir jusqu’à 10 heures. »

Un autre a ajouté: « Nous le faisons tout le temps, vous vous levez tôt, vous gardez votre place, rien de mal ou contre ça. »

Un troisième a écrit : « Je pense que ça va et je suis d’accord avec les autres personnes qui le font. Ils ont travaillé pour ça en se réveillant tôt. »

Mais d’autres n’étaient pas d’accord – et ont admis qu’ils retireraient simplement la bouteille et la serviette.

L’un d’eux a fustigé: « Le complexe supprimera les articles après 15 minutes. C’est un comportement autorisé. »

« Je viens à la piscine à 7 heures et j’y reste. Je ne pars que pour me baigner ou boire. C’est impoli de réserver et de ne pas utiliser », a commenté un autre.

« J’aime les endroits où ils vont les enlever si personne ne les utilise. Ce sont des salons, pas des casiers personnels », a ajouté une personne.

« C’est mon cauchemar de vacances. Je jetterais tout dans la piscine », a admis un vacancier impitoyable.