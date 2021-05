Sunayana Fozdar rompt le silence sur les informations sur le retour de Neha Mehta dans la série

La sitcom populaire ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’ a été l’une des émissions les plus anciennes de la télévision indienne et avec succès. Cela fait plus d’une décennie que les artistes continuent de divertir le public avec leurs performances stellaires. Cependant, l’année dernière, certains acteurs ont été remplacés, ce qui a donné aux téléspectateurs encore plus de raisons de regarder l’émission à succès avec un enthousiasme et une curiosité renouvelés.

Neha Mehta, qui jouait le rôle d’Anjali Bhabhi depuis plus d’une décennie, était l’un des acteurs remplacés l’année dernière. L’actrice Sunayana Fozdar, qui a travaillé dans plusieurs émissions de télévision, s’est jointe à Anjali Bhabhi après que Neha ait fait ses adieux à l’émission.

Cependant, récemment, il y avait des rumeurs selon lesquelles Neha voulait faire un retour dans la série. Réagissant à de tels rapports, Sunayana a récemment déclaré à ETimes dans une interview que depuis qu’elle a rejoint la série, elle était hantée par les questions de remplacement.

Tout en mentionnant que cela fait huit mois qu’elle n’a pas dépeint le personnage d’Anjali Mehta dans la série, Sunayana a déclaré qu’elle n’avait aucune idée si Neha voulait revenir dans la série ou non.

Elle a déclaré à ETimes: « Depuis que j’ai été choisie pour jouer Anjali, les questions sur le remplacement ne se sont pas arrêtées. J’ai été très claire dès le début que je travaillerais sur le personnage à travers mes yeux et non en fonction de la façon dont quelqu’un l’a joué. depuis tant d’années. Je ne suis pas un nouveau venu et j’ai fait de nombreux spectacles avant cela. Je suis heureux d’avoir eu l’opportunité de faire partie de ce spectacle et je pourrais ajouter ma saveur au rôle. Je sens qu’un personnage est au-dessus n’importe quel acteur et nous devons nous en souvenir. Le repos est pour les téléspectateurs de décider à quel point ils sont à l’aise avec le nouveau Anjali bhabhi.

Si Neha veut revenir à la série, c’est entièrement l’appel du producteur Asit Kumarr Modi. Je ne suis personne pour commenter cela », a-t-elle ajouté.

Plus tôt, en février, Neha avait clarifié les choses autour des informations selon lesquelles elle avait appelé les producteurs de l’émission pour envisager son retour. Elle a révélé que ces spéculations étaient sans fondement car elle n’avait jamais contacté les créateurs ni exprimé son souhait de revenir après avoir quitté la série. Elle a clarifié: « Je n’envisagerai un retour à Taarak Mehta … que si le public, la maison de production et la chaîne veulent de moi. »

Lorsque Neha a démissionné en août de l’année dernière, le producteur Asit Modi avait déclaré: « Nous avons commencé le tournage le 10 juillet. Anjali Mehta nous a envoyé une lettre en avril ou mai dans laquelle elle a mentionné que faire le spectacle était difficile pour elle. »

Après cela, nous avons beaucoup essayé de la contacter. Mais elle n’est revenue que le 10 août. Nous avons beaucoup essayé de lui expliquer et nous avons une haute estime pour elle. Elle a très bien joué à Taarak Mehta. Mon travail est de garder l’équipe unie car c’est ma famille. Si quelqu’un quitte la série, c’est bouleversant. Mais si quelqu’un ne souhaite pas en faire partie, je ne peux rien faire », avait-il partagé.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui n’allait pas que Neha avait dû quitter la série, Asit a déclaré: «Kabhi chota mote kisse bante hai, par wo har parivaar me bante hai. Lekin humlog bhul jaate hai aura age badhte hai. Kisiko takleef hoti hai toh mai samajha sakta hu. Unko ye lag raha tha ki ‘mujhe aur kuch bhi karna chahiye, ye bhi karna chahiye aur wo bhi karna chahiye.’ Har chiz ka solution hota hai. «