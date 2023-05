Sunak tente de retarder les règles du Brexit dans le but de sauver des milliers d’emplois dans l’industrie automobile britannique

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le gouvernement de Rishi Sunak fait pression sur l’UE pour retarder une modification des règles de fabrication dans l’accord commercial du Brexit après que le propriétaire de Vauxhall a averti qu’il pourrait fermer ses usines britanniques.

La société mère de Vauxhall, Stellantis, a déclaré qu’elle ne serait pas en mesure de tenir son engagement de fabriquer des véhicules électriques au Royaume-Uni sans modifier l’accord de commerce et de coopération (TCA) de Boris Johnson.

La secrétaire aux affaires, Kemi Badenoch, a soulevé la question avec Bruxelles, a indiqué le gouvernement, et elle a une réunion pré-arrangée avec les chefs de Stellantis mercredi.

Elle a également soulevé les préoccupations de l’industrie automobile concernant le TCA avec le chancelier Jeremy Hunt et le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly, selon des sources de Whitehall.

Le gouvernement fait pression sur l’UE pour retarder la date limite de 2024 pour les changements dans la quantité de voitures électriques qui devraient être fabriquées au Royaume-Uni, selon Bloomberg.

Cela survient alors que le chef du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré « nous avons besoin d’un meilleur accord sur le Brexit » avec l’UE pour garantir que des entreprises telles que Vauxhall puissent continuer à opérer au Royaume-Uni.

Le propriétaire de Vauxhall a appelé le gouvernement à parvenir à un accord avec l’UE pour maintenir les règles existantes jusqu’en 2027 – plutôt que les changements prévus pour 2024 qui stipulent que 45 % de la valeur d’une voiture électrique doivent provenir du Royaume-Uni ou de l’UE pour être éligible au commerce sans droits de douane.

Sans satisfaire aux exigences, les voitures fabriquées au Royaume-Uni seraient frappées de droits de douane de 10%, rendant la production nationale et les exportations non compétitives avec les voitures construites ailleurs.

Stellantis – la société mère de Vauxhall, Citroën, Peugeot et Fiat qui emploie plus de 5 000 personnes au Royaume-Uni – s’est engagée il y a deux ans à fabriquer des véhicules électriques dans ses usines d’Ellesmere Port et de Luton.

Mais dans une soumission à une enquête des députés, la société a déclaré que l’accord sur le Brexit était une « menace pour nos activités d’exportation et la durabilité de nos opérations de fabrication au Royaume-Uni ».

Le secrétaire aux affaires Kemi Badenoch a soulevé un problème avec l’UE (fil de sonorisation)

Stellantis a déclaré que la hausse du coût des matières premières signifiait qu’elle était « incapable de respecter ces règles d’origine ». Une partie du problème est qu’une batterie peut représenter jusqu’à la moitié du coût d’un nouveau véhicule électrique, avec des batteries lourdes et coûteuses pour se déplacer sur de longues distances.

Un porte-parole du numéro 10 a confirmé que Mme Badenoch « a déjà soulevé cette question auprès de la Commission européenne – elle a également été soulevée au niveau officiel et nous espérons parvenir à une résolution avec l’UE à ce sujet ».

Interrogé pour savoir si l’échéance de janvier 2024 pourrait être repoussée, le porte-parole de M. Sunak a déclaré: « Nous cherchons quelles solutions nous pouvons mettre en place à un problème dont nous savons qu’il existe, je ne vais pas devancer les conversations que nous ‘ avoir avec l’UE.

Downing Street a déclaré que les coûts des matières premières avaient grimpé en flèche pour les constructeurs automobiles pour « un certain nombre de raisons » après la signature de l’accord sur le Brexit. « C’est un problème pour les fabricants de toute l’Europe, pas seulement ici au Royaume-Uni », a déclaré le porte-parole du numéro 10.

« Je crois que l’ACEA, l’organisme des constructeurs automobiles européens, a lui-même déclaré que l’industrie européenne des batteries ne prenait tout simplement pas assez vite [action] pour rester en phase avec les règles plus restrictives qui doivent entrer en vigueur.

L’ancien chancelier Kwasi Kwarteng parle à l’usine de Vauxhall à Ellesmere Port, Cheshire en 2021 (PENNSYLVANIE)

Les règles d’origine des voitures électriques et des batteries figuraient parmi les dernières parties de l’accord sur le Brexit conclu entre l’ancien Premier ministre Boris Johnson et la Commission européenne Ursula von der Leyen en 2020.

Le ministre des Transports, Richard Holden, a suggéré plus tôt mercredi qu’il y avait « d’autres ajustements » qui pourraient être apportés à l’accord avec l’UE.

M. Holden a déclaré à LBC: « Je suis sûr qu’il y a d’autres ajustements qui pourraient être apportés … si plus de travail doit être fait, je suis absolument certain que le secrétaire aux affaires et au commerce le fera au cours des prochains jours et semaines. »

Jurant de renégocier l’accord commercial, Sir Keir a déclaré à la BBC Petit-déjeuner que bien que rejoindre l’UE n’était pas sur la table « nous devons améliorer cet accord ».

Keir Starmer s’est engagé à renégocier l’accord sur le Brexit avec l’UE (fil de sonorisation)

Le dirigeant travailliste a ajouté: «Bien sûr, nous voulons une relation commerciale plus étroite, nous le voulons absolument. Nous voulons nous assurer que Vauxhall et bien d’autres non seulement survivent dans ce pays, mais prospèrent… Alors oui, nous avons besoin d’un meilleur accord sur le Brexit. Nous ferons en sorte que le Brexit fonctionne.

Aux Communes, la ministre des affaires Nus Ghani ne serait pas amenée à savoir si le gouvernement cherchera à rouvrir les «négociations» avec l’UE – mais a déclaré qu’elle et Mme Badenoch «ont soulevé ces questions avec nos collègues du gouvernement et ont eu des conversations productives avec nos homologues en l’Union européenne ».

Les constructeurs automobiles ont déclaré que la Grande-Bretagne devait attirer davantage de production de batteries pour aider à assurer l’avenir de l’industrie. Le chancelier Jeremy Hunt a laissé entendre qu’il y aurait bientôt un développement sur ce front.

« Surveillez cet espace, car nous sommes très concentrés sur la garantie que le Royaume-Uni obtienne des véhicules électriques et une capacité de fabrication », a-t-il déclaré lors d’un événement mercredi.

Mike Hawes – directeur général de la Society of Motor Manufacturers and Traders – a également appelé à une action urgente sur les règles commerciales dans l’accord sur le Brexit.

Le chef de l’industrie a déclaré que les règles d’origine des batteries « constituent un défi important pour les fabricants des deux côtés de la Manche », avant d’ajouter : « Une solution pragmatique doit être trouvée rapidement ».

Le professeur David Bailey, professeur d’économie d’entreprise à la Birmingham Business School, a averti sur BBC Radio 4 que la question des règles commerciales était une « menace existentielle pour l’industrie automobile britannique ».