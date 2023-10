Sunak supprime le baccalauréat et dévoile un nouveau « Advanced British Standard »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a annoncé son intention de supprimer le baccalauréat et de le remplacer par un nouveau diplôme appelé Advanced British Standard (ABS), visant à créer le « meilleur système éducatif du monde occidental ».

Le Premier ministre a déclaré lors de la conférence du parti conservateur à Manchester qu’il fusionnerait les niveaux A et T techniques dans le tout nouveau ABS afin de créer une « parité d’estime » entre les matières académiques et techniques.

Mais le projet de M. Sunak a été immédiatement rejeté comme une « tarte en l’air » par les syndicats d’enseignants – après que Downing Street a admis qu’il pourrait prendre 10 ans pour le mettre en œuvre.

Le Premier ministre a été accusé d’être « déconnecté » des problèmes plus urgents, allant des bâtiments en ruine au manque de personnel. Le Premier ministre a tenté d’écarter les critiques concernant le nombre d’enseignants, après avoir insisté sur le fait qu’il souhaitait que les élèves étudient plus de matières et plus d’heures.

Les enseignants des « matières clés » recevront des primes spéciales allant jusqu’à 30 000 £, non imposables, au cours des cinq premières années de leur carrière afin « d’attirer et de retenir » davantage de personnes. « Nos enseignants font l’un des travaux les plus précieux… et nous devrions les récompenser pour cela », a déclaré M. Sunak.

Les élèves de sixième seront désormais tenus d’étudier cinq matières au lieu de trois dans le cadre du nouveau diplôme ABS, a déclaré le Premier ministre – expliquant qu’il souhaitait que les élèves passent au moins 195 heures de plus avec un enseignant.

« Les étudiants du baccalauréat ne font généralement que trois matières, contre sept étudiées par nos concurrents économiques », a-t-il déclaré. « Nos jeunes de 16 à 19 ans passent environ un tiers de temps en classe en moins que certains de nos concurrents. »

« L’Advanced British Standard va également changer cela, les étudiants étudiant généralement cinq matières et grâce au temps d’enseignement supplémentaire que nous introduisons, la grande ampleur ne se fera pas au détriment de la profondeur qui est une telle force de notre système. »

Rishi Sunak et son épouse à la conférence conservatrice Akshata Murthy (Reuters)

Mais les critiques concernant les changements apportés par M. Sunak n’ont pas tardé. L’expert en matière d’écoles Sam Freedman – ancien conseiller principal de Michael Gove au ministère de l’Éducation – a déclaré que M. Sunak n’était pas sage de s’en mêler.

« L’Advanced British Standard est la renaissance du diplôme de David Miliband. Celui que Michael Gove a tué parce que ça ne fonctionnait pas », a-t-il tweeté.

Le numéro 10 a souligné qu’il s’agissait d’un projet de réforme à long terme, dont la mise en œuvre pourrait prendre au moins 10 ans. Cela signifie que les élèves qui entrent à l’école primaire cette année pourraient être les premiers à bénéficier du nouvel ABS.

Paul Whiteman, secrétaire général du syndicat des chefs d’établissement NAHT, a déclaré que cela montrait que le gouvernement était « déconnecté » des problèmes immédiats du système – du recrutement et de la rétention aux bâtiments scolaires en ruine.

« Le gouvernement devrait se concentrer sur la résolution de ces problèmes, sans annoncer une nouvelle série de changements sismiques dans les examens et les qualifications », a déclaré le chef du syndicat.

Daniel Kebede, secrétaire général du National Education Union (NEU), a ajouté : « Rishi Sunak redouble d’efforts en matière de politiques éducatives farfelues. Il est complètement déconnecté de la réalité. Il n’existe pas de baguette magique pour créer un nombre suffisant de professeurs d’anglais et de mathématiques pour éduquer les 11-16 ans – et encore moins au niveau A. »

Le gouvernement lancera une consultation cet automne avant de publier un livre blanc sur les modalités de son entrée en vigueur.

L’annonce intervient alors que M. Sunak s’est également engagé à empêcher les universités d’inscrire les étudiants à des cours qui « ne font rien pour leurs chances dans la vie » – la dernière attaque conservatrice contre les diplômes dits de Mickey Mouse – alors qu’il évoquait les efforts des conservateurs pour augmenter les apprentissages.

Le Premier ministre a déclaré aux membres du parti que le parti travailliste avait « poursuivi le faux rêve » selon lequel 50 pour cent des enfants iraient à l’université. « Cette hypothèse selon laquelle la seule voie vers le succès était la voie universitaire a été l’une des plus grandes erreurs des 30 dernières années. »

Il a ajouté : « Cela a conduit des milliers de jeunes à se faire escroquer par des diplômes qui n’ont rien fait pour accroître leur employabilité ou leur potentiel de revenus. Nous empêchons donc les universités d’inscrire leurs étudiants dans des filières qui ne contribuent en rien à leurs chances dans la vie – avec nous, il n’y aura plus de diplômes frauduleux.»