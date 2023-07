Sunak subit une nouvelle pression sur l’immigration alors qu’un sondage suggère que les deux tiers des membres conservateurs veulent quitter la CEDH – La politique britannique en direct

il y a 17 mois 04h25 HAE

Bonjour. Selon la principale écriture politique dans le Sunday Times d’hier, Rishi Sunak pense que la vie ne le traite pas équitablement. Tim Shipman et Tom Calver écrit:

À Winchester, Oxford, Stanford, Goldman Sachs et McKinsey, on a dit à Sunak que s’il travaillait dur et résolvait les problèmes, il réussirait dans la vie. Mais la récompense politique est plus durement gagnée. Un ministre l’a dit ainsi : « Dans son esprit, l’accord qu’il a conclu avec l’univers ne fonctionne pas. Il est très intelligent, mais il sait qu’avec l’intelligence vient la responsabilité de greffer … Mais si vous travaillez dur et faites ce qu’il faut, l’univers vous récompensera – et dans son esprit pour le moment, l’univers ne garde pas son côté du aubaine. »

Shipman et Calver ne disent pas que Sunak lui-même s’est plaint des forces cosmiques conspirant contre lui; ils ne font que citer quelqu’un qui essaie de résumer son état d’esprit. Mais si Sunak croit en privé que l’univers s’est aligné avec Boris Johnson dans un complot pour le faire entrer, alors il trouvera deux nouvelles preuves à ce sujet dans les nouvelles de ce matin, toutes deux liées à l’immigration.

Premièrement, un groupe appelé les Nouveaux conservateurs, composé d’environ 25 députés conservateurs du «mur rouge», publie des plans visant à réduire la migration nette à moins de 240 000 d’ici les prochaines élections. Comme Rajeev Syal rapports, leurs idées vont au-delà de ce que le gouvernement fait déjà. Et leur objectif principal, qui ravive la promesse du manifeste des conservateurs de 2019, sert de reproche à Sunak, car il met en évidence sa récente décision d’abandonner en fait cet objectif (ou de le redéfinir, pour être plus précis, mais en pratique, cela revient à la même chose).

Deuxièmement, le site Web de ConservativeHome a publié ce matin un sondage auprès des membres conservateurs suggérant que plus des deux tiers d’entre eux souhaitent que le Royaume-Uni quitte la convention européenne des droits de l’homme. Les sondages ConHome sont considérés comme un guide fiable de l’opinion au sein du parti, ce qui crée un autre casse-tête pour Sunak. Il n’a pas exclu de quitter la convention. Mais contrairement à Suella Braverman, la ministre de l’Intérieur, il n’a aucun enthousiasme pour la proposition qui, si elle devait être tentée, pourrait bien diviser son parti et torpiller la réputation du Royaume-Uni sur la scène internationale.

Dans sa rédaction de l’enquête, Paul Bonman, le rédacteur en chef de ConservativeHome, pense que Sunak pourrait être contraint de promettre une « relation modifiée » avec la Cour européenne des droits de l’homme dans le prochain manifeste conservateur. Il dit:

Je soupçonne depuis un certain temps que Rishi Sunak pourrait être poussé à promettre un changement de relation avec la Cour à l’approche des prochaines élections. Mais même s’il ne le fait pas, l’ampleur du mouvement des réfugiés dans un monde globalisé, sans parler de celle de l’immigration clandestine, est susceptible d’orienter les partis de centre-droit européens dans cette direction au cours des années et des décennies à venir.

Voici le programme de la journée.

10h30 : La haute cour reprend l’audition de la contestation judiciaire du gouvernement contre la demande de l’enquête Covid de voir les messages WhatsApp non expurgés des ministres.

11h30 : Downing Street organise un briefing dans le hall.

12h30 : Bridget Phillipson, la secrétaire à l’éducation de l’ombre, tient une conversation téléphonique sur LBC.

Après 13h (heure du Royaume-Uni): James Cleverly, le ministre des Affaires étrangères, s’adresse à une réunion de l’assemblée de partenariat parlementaire UE-Royaume-Uni à Bruxelles.

14h30 : Suella Braverman, la ministre de l’Intérieur, répond aux questions aux Communes.

Après 15h : Les pairs reprennent leur débat à l’étape du rapport sur le projet de loi sur la migration illégale.

Après 15h30 : Les députés débattent du projet de loi sur l’activité économique des organismes publics (affaires d’outre-mer), qui vise à empêcher les conseils de boycotter Israël.

16h : Amanda Pritchard, directrice générale du NHS England, témoigne devant le comité des comptes publics de la Chambre des communes.

Et à un moment donné aujourd’hui, le Cabinet Office publiera une déclaration ministérielle écrite sur Sue Gray intitulée « Violation prima facie du code de la fonction publique par l’ancien deuxième secrétaire permanent pour le syndicat et la constitution ».

