Sunak soutient des pouvoirs de police plus stricts pour mettre fin aux manifestations avant qu’elles ne deviennent perturbatrices

La police pourrait être autorisée à intervenir avant que les manifestations ne deviennent très perturbatrices, dans le cadre de nouvelles mesures qui doivent être examinées au parlement, a confirmé le gouvernement.

Un amendement au projet de loi sur l’ordre public, qui doit être présenté lundi, visera à donner à la police plus de clarté sur le moment où elle peut intervenir pour empêcher les manifestants de bloquer les routes ou de ralentir la marche.

Le projet de loi vise à freiner les tactiques utilisées par des groupes tels que Insulate Britain et Extinction Rebellion.

Les propositions, soutenues par le Premier ministre Rishi Sunak, interviennent après que les chefs de police ont affirmé qu’il existe une certaine incertitude quant à ce qui peut actuellement être qualifié de “perturbation grave” en vertu de la loi en vigueur.

Selon Downing Street, dans le cadre des changements proposés, la police n’aurait pas besoin d’attendre que des perturbations se produisent et pourrait arrêter les manifestations avant qu’elles ne s’intensifient.

Le groupe de défense des droits humains Liberty a déclaré que le plan équivalait à une attaque contre le droit de manifester.

La réalisatrice Martha Spurrier a déclaré: «Ces nouvelles propositions doivent être considérées pour ce qu’elles sont: une tentative désespérée de fermer toute voie permettant aux gens ordinaires de faire entendre leur voix.

“Permettre à la police de mettre fin aux manifestations avant que toute perturbation n’ait eu lieu simplement au cas où cela créerait un dangereux précédent, sans parler de rendre le travail des agents surveillant les manifestations beaucoup plus complexe.”

Le n ° 10 a déclaré que la police, dans le cadre des changements évoqués, n’aurait pas besoin de traiter une série de manifestations du même groupe comme des incidents autonomes, mais serait en mesure de considérer leur impact total.

Les agents seraient en mesure de prendre en considération des campagnes de longue durée conçues pour provoquer des perturbations répétées sur une période de plusieurs jours ou semaines.

Apportant son soutien aux mesures, M. Sunak a déclaré : « Le droit de manifester est un principe fondamental de notre démocratie, mais ce n'est pas absolu.





Un équilibre doit être trouvé entre les droits des individus et les droits de la majorité des travailleurs à vaquer à leurs occupations quotidiennes Premier ministre Rishi Sunak

“Un équilibre doit être trouvé entre les droits des individus et les droits de la majorité des travailleurs à vaquer à leurs occupations quotidiennes.”

Le Premier ministre a ajouté : « Nous ne pouvons pas laisser des manifestations menées par une petite minorité perturber la vie du public ordinaire. Ce n’est pas acceptable et nous allons y mettre un terme.

“La police nous a demandé plus de clarté pour réprimer ces tactiques de guérilla, et nous avons écouté.”

Le commissaire de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, a également apporté son soutien aux propositions, qui élargiraient la définition juridique de perturbation grave.

“Il est clairement entendu que tout le monde a le droit de manifester”, a-t-il déclaré. « De plus en plus, cependant, la police est entraînée dans des arguments juridiques complexes sur l’équilibre entre ce droit de manifester et le droit des autres de vaquer à leurs occupations quotidiennes sans subir de graves perturbations.

"Le manque de clarté de la législation et la complexité croissante de la jurisprudence rendent cela plus difficile et plus contesté."





J’accueille favorablement la proposition du gouvernement d’introduire une définition juridique de « perturbation grave » et d’« excuse raisonnable » Commissaire de la police métropolitaine Sir Mark Rowley

Sir Mark a ajouté: «Il appartient au Parlement de décider de la loi et, avec d’autres chefs de police, j’ai plaidé en faveur d’un cadre juridique plus clair en ce qui concerne les lois sur les manifestations, l’obstruction et les nuisances publiques.

«Nous n’avons pas cherché à obtenir de nouveaux pouvoirs pour restreindre ou contraindre les manifestations, mais nous avons demandé des éclaircissements juridiques sur l’endroit où l’équilibre des droits devrait être atteint.

« J’accueille favorablement la proposition du gouvernement d’introduire une définition légale de « perturbation grave » et d’« excuse raisonnable ».

“En termes pratiques, le Parlement fournissant une telle clarté créera une ligne plus claire que la police pourra appliquer lorsque les manifestations ont un impact sur d’autres personnes qui souhaitent simplement vaquer à leurs occupations légales.”

Le projet de loi sur l’ordre public est considéré comme le successeur de la loi controversée sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux adoptée l’année dernière, qui a été critiquée pour avoir introduit des restrictions au droit de manifester.

Le projet de loi est actuellement examiné ligne par ligne à la Chambre des lords, qui sera chargée de débattre de l’amendement.

Les députés ont précédemment soutenu un amendement multipartite au projet de loi visant à créer des zones tampons autour des cliniques d’avortement, dans le but d’offrir une plus grande protection aux femmes en empêchant les manifestants de se rassembler.

Sarah Jones, ministre de la police fantôme du Labour, a déclaré: «La police a le pouvoir de faire face à des manifestations dangereuses et perturbatrices et le Labour les soutient pour utiliser ces pouvoirs.

«Mais le Premier ministre a passé plus de temps à parler de protestation qu’à l’épidémie de violence contre les femmes et les filles ou au bilan honteux de son gouvernement en matière de poursuites contre les criminels.

“S’il doit faire le travail du ministre de l’Intérieur à sa place, les victimes abandonnées par son gouvernement apprécieraient que la même attention leur soit accordée.”