Sunak sous pression au milieu des informations selon lesquelles le deuxième ministre du Cabinet fait face à des allégations d’intimidation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak est confronté à des questions croissantes sur son jugement après que des informations ont révélé qu’un autre ministre du cabinet qu’il a nommé la semaine dernière est impliqué dans des allégations d’intimidation.

L’ancien secrétaire à l’éducation, Gavin Williamson, a démissionné du gouvernement mardi, affirmant qu’il souhaitait blanchir son nom.

Maintenant, les travaillistes et les libéraux démocrates ont demandé une enquête sur les allégations entourant le comportement du secrétaire à la justice, Dominic Raab.

Hier soir le Daily Mirror a rapporté que M. Raab était surnommé «l’incinérateur» parce qu’il «brûle» le personnel si rapidement.

Angela Rayner, chef adjointe du Labour, a déclaré: «Ces accusations profondément troublantes d’intimidation et d’intimidation soulèvent encore plus de questions sur le jugement de Rishi Sunak. Le Premier ministre doit dire clairement ce qu’il savait de ces allégations lorsqu’il a reconduit Dominic Raab au poste de vice-Premier ministre ainsi que de secrétaire à la Justice, et elles doivent faire l’objet d’une enquête urgente et indépendante.

“Avec chaque nouveau scandale et accord crasseux, il devient de plus en plus évident qu’il est un chef faible qui fait passer la gestion du parti avant l’intérêt national.”

La chef adjointe des libéraux démocrates, Daisy Cooper, a déclaré: «Dominic Raab rejoint maintenant une longue liste de ministres conservateurs pour faire l’objet d’allégations pour comportement inapproprié.

«Ces derniers rapports ne peuvent pas être passés sous silence par Rishi Sunak. Il doit lancer une enquête sur Raab avec effet immédiat.

“Aucun membre du personnel, que ce soit dans la fonction publique ou dans tout autre secteur, ne devrait être soumis à travailler avec ou pour un intimidateur.”

Les allégations ont été rapportées pour la première fois en Le gardien un journal.

Des sources proches de M. Raab ont nié qu’il était un intimidateur et ont déclaré qu’il entretenait de bonnes relations de travail avec ses fonctionnaires, qu’il apprécie hautement, et qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une plainte officielle dans l’un des multiples ministères dans lesquels il a travaillé. Ils ont également nié les informations selon lesquelles il avait de fréquents changements de personnel et ont déclaré qu’ils ne reconnaissaient pas le surnom.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré au journal qu’il y avait “une tolérance zéro pour l’intimidation dans la fonction publique”.

Ils ont ajouté: “Le vice-Premier ministre dirige un département professionnel, faisant avancer des réformes majeures, où les fonctionnaires sont valorisés et le niveau d’ambition est élevé.”

Ce n’est pas la première fois que M. Raab occupe le poste de secrétaire à la justice.

Il a occupé le poste entre septembre 2021 et septembre 2022, date à laquelle il a été limogé par Liz Truss.

Il était largement considéré comme une victime de sa demande de loyauté parce qu’il était l’un des premiers partisans de son adversaire, M. Sunak, lors de la course à la direction des conservateurs de cet été.

Il était célèbre à la tête du pays au plus fort de la première vague de Covid lorsqu’il a remplacé le Premier ministre de l’époque Boris Johnson lorsque ce dernier était en soins intensifs pour lutter contre la maladie.