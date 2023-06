Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a souligné la nécessité de forger une relation « étroite et franche » avec Joe Biden alors qu’il se prépare à visiter la Maison Blanche après quelques années difficiles pour les relations américano-britanniques.

Il s’agit de la quatrième rencontre des deux hommes en autant de mois mais intervient après une période de tension importante pour la « relation spéciale ».

Le Premier ministre assistera à une série d’événements de haut niveau cette semaine, rejoignant des personnalités du monde des affaires et de la politique lors d’un match de baseball à Washington DC, avant de s’entretenir avec M. Biden.

Il s’adressera également à un rassemblement de chefs d’entreprise américains alors qu’il cherche à établir des liens économiques plus étroits avec les États-Unis, malgré le blocage des plans visant à négocier un accord de libre-échange post-Brexit.

Le Premier ministre voudra s’éloigner de la dispute juridique en cours entre le Cabinet Office et l’enquête Covid sur Whatsapps de Boris Johnson, qui a dominé l’agenda politique britannique.

« Les États-Unis sont notre allié le plus proche », a déclaré Rishi Sunak avant le voyage (fil de sonorisation)

Il aura également à cœur de déployer ses muscles diplomatiques sur la scène internationale.

Mercredi, il regardera les Nationals de Washington jouer au baseball des Diamondbacks de l’Arizona pour une « Journée de l’amitié anglo-américaine » organisée avec l’ambassade britannique. On parle de M. Sunak jouant un rôle cérémoniel au début du match.

Des unités militaires américaines et britanniques effectueront un survol du stade et il y aura des performances du Royal Marine Corps of Drums et du Washington Tattoo.

M. Sunak, qui a étudié à l’école de commerce de Stanford en Californie, y a rencontré sa femme Akshata et possède toujours une maison à Santa Monica, est déterminé à montrer qu’il est le mieux placé pour nouer des liens avec la Maison Blanche.

Son affinité avec les États-Unis contraste avec ses récents prédécesseurs qui n’ont pas fait grand-chose pour renforcer la relation spéciale.

Theresa May avait une relation notoirement difficile avec Donald Trump, qui a tristement fait l’éloge de Boris Johnson – alors son principal rival du parti conservateur – la nuit avant d’accueillir le président américain à Chequers.

Theresa May avait une relation difficile avec Donald Trump (Reuters)

Des membres du cercle de M. Biden auraient détesté M. Johnson lorsqu’il était Premier ministre, à cause d’un article qu’il a écrit sur Barack Obama.

M. Johnson a tristement suggéré que le président de l’époque avait déplacé un buste de Winston Churchill à la Maison Blanche en raison de « l’aversion ancestrale du président partiellement kenyan pour l’empire britannique ». À l’époque, le petit-fils de Churchill, Nicholas Soames, a qualifié la pièce d’« épouvantable ».

Avant la visite de cette semaine, M. Sunak a déclaré : « Les États-Unis sont notre allié le plus proche. Nous sommes le partenaire de premier recours les uns des autres lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité de nos employés ou de faire croître nos économies.

« C’est pourquoi il est si important pour un Premier ministre britannique d’établir une relation étroite et franche avec le président des États-Unis – sur chaque problème mondial, vous nous verrez travailler côte à côte. »

Il a déclaré qu’il attendait avec impatience de voir le président Biden « poursuivre ces efforts et livrer au peuple britannique ».

La visite de travail officielle de M. Sunak à la Maison Blanche aura lieu jeudi. Les deux hommes se sont déjà rencontrés à San Diego, Belfast et au sommet du G7 à Hiroshima.

« Aucun Premier ministre britannique n’a eu un contact aussi soutenu avec le président américain ces dernières années », a déclaré Downing Street.

L’administration de M. Biden l’a présenté comme une opportunité de discuter du soutien à l’Ukraine ainsi que de la protection de l’accord du Vendredi saint.