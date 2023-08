Sunak s’est moqué d’avoir déclaré que l’Angleterre « n’avait absolument rien laissé » en finale de la Coupe du monde

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a été moqué pour son tweet de commisération après que les Lionnes aient perdu la finale de la Coupe du monde féminine 1-0 contre l’Espagne.

Dans un message sur Twitter, désormais connu sous le nom de X, le Premier ministre a déclaré à l’équipe de football d’Angleterre : « Vous n’avez absolument rien laissé là-bas, Lionnes. »

La députée travailliste senior Angela Eagle a souligné qu’il avait brouillé ce qui était censé être un commentaire de soutien sur les efforts de l’équipe de Sarina Wiegman dans le concours.

« Je pense que l’expression est » absolument tout « PM », a tweeté Mme Eagle.

Le diffuseur Jon Sopel, animateur du podcast The News Agents, a également souligné l’erreur en disant: « Tout, sûrement !? »

Shelagh Fogarty, présentatrice sur LBC, a plaisanté en disant que le tweet avait été « écrit par un Spad (conseiller spécial) de 16 ans ».

Le chef du Parti conservateur, M. Sunak, a été critiqué pour ne pas s’être rendu à Sydney, en Australie, pour assister en personne à la finale.

L’ancienne gardienne de but anglaise Pauline Cope a exprimé sa déception que M. Sunak n’ait pas assisté, tout en suggérant que le prince de Galles, qui est président de la FA, aurait dû être au Stadium Australia pour regarder le match.

Cope, qui compte 60 sélections en Angleterre et a disputé la Coupe du monde 1995, a déclaré à Times Radio : « Soyons honnêtes, si c’était la Coupe du monde masculine, ils seraient tous ici. »

M. Sunak a publié une lettre ouverte aux Lionnes avant le coup d’envoi, disant qu’il les « regarderait et les encouragerait ».

Mais les fans sur Twitter n’ont pas semblé impressionnés, l’un d’entre eux remarquant « Une lettre ? quelle blague », et un autre ajoutant: « Big deal … il devrait être là.

Les joueuses anglaises ont été battues par l’Espagne en finale de la Coupe du monde féminine à Sydney (AFP via Getty Images)

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne s’était pas rendu en Australie, Downing Street a indiqué que le gouvernement britannique était représenté à la fin du tournoi par le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly et la secrétaire à la Culture Lucy Frazer.

La ministre du Cabinet, Mme Frazer, a déclaré avant le coup d’envoi de dimanche: «Je sais que le Premier ministre est très passionné par le football féminin.

« Il y a à peine un mois environ, lui et moi étions au 10 Downing Street avec les Lionnes, et je sais qu’il a envoyé un message aux Lionnes leur souhaitant félicitations et bonne chance aujourd’hui. »

Au cours de la seconde mi-temps, alors que l’Angleterre n’avait plus qu’un but grâce à la frappe d’Olga Carmona à la 29e minute, M. Sunak a tweeté : « Nous y croyons toujours ! ».

Le message comprenait une photo de lui dans un pub de sa circonscription du North Yorkshire à Richmond, avec le Premier ministre teetotal, entouré d’autres supporters, portant un maillot domicile blanc d’Angleterre tout en tenant ce que l’on pense être une boisson non alcoolisée dans sa main. .

Le numéro 10 n’a pas invité les médias à capturer le leader britannique, qui soutient le Southampton FC et est un passionné de cricket, regardant le match, mais un photographe personnel aux frais des contribuables semblait être sur place.