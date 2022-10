Sunak sera Premier ministre alors que Mordaunt se retire

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak sera le prochain Premier ministre du Royaume-Uni après le retrait de Penny Mordaunt du concours.

Mme Mordaunt était la seule autre députée restante dans la course après le retrait spectaculaire de Boris Johnson dimanche soir.

Mais elle a dû faire face à une bataille difficile pour obtenir les 100 nominations nécessaires pour rester en lice.

Elle n’avait que 24 supporters déclarés.

Au milieu de la matinée, l’écriture semblait être sur le mur, lorsque l’un d’entre eux, l’ancien ministre George Freeman, a semblé lui demander ouvertement de se retirer au nom de «l’unité» du parti.

L’équipe Morduant s’est cependant battue, affirmant qu’elle avait maintenant obtenu 90 supporters, bien que la liste de ceux qui l’avaient fait publiquement ait à peine augmenté.

M. Sunak doit s’adresser aux députés conservateurs à 14h30.

Dans une déclaration sur Twitter, Mme Mordaunt a déclaré qu’il était clair que les députés estimaient “nous avons besoin de certitude”. Elle a ajouté : « Ils ont pris cette décision de bonne foi pour le bien du pays.

“Les membres doivent savoir que cette proposition a été testée de manière équitable et approfondie par le processus convenu de 1922.

«En conséquence, nous avons maintenant choisi notre prochain Premier ministre. Cette décision est historique et démontre, une fois de plus, la diversité et le talent de notre parti. Rishi a tout mon soutien.

« Je suis fier de la campagne que nous avons menée et reconnaissant à tous ceux, de tous les côtés de notre parti, qui m’ont apporté leur soutien.

«Nous devons tous au pays, les uns aux autres et à Rishi de s’unir et de travailler ensemble pour le bien de la nation. Il y a beaucoup de travail à faire.

Plus suit ….