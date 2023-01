Sunak s’engage à réduire de moitié l’inflation et à lutter contre l’immigration clandestine

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, dans son premier grand discours de 2023 mercredi, s’est engagé à réduire de moitié l’inflation, à développer l’économie britannique et à stopper l’immigration clandestine.

Dans un discours exposant les priorités du gouvernement conservateur pour l’année à venir, Sunak s’est concentré sur la lutte contre le ralentissement de l’économie britannique et a promis de réduire la dette nationale. Il s’est également engagé à adopter de nouvelles lois pour empêcher les migrants d’arriver sur les côtes britanniques dans de petits bateaux, ainsi qu’à réduire les arriérés massifs dans le service de santé publique britannique.

« Ce sont les priorités des gens. Ce sont les priorités de votre gouvernement. Et nous les aurons atteints ou non”, a déclaré Sunak.

« Pas d’astuce, pas d’ambiguïté, soit nous livrons pour vous, soit nous ne le faisons pas. Nous rétablirons la confiance dans la politique par l’action, ou pas du tout », a-t-il ajouté.

Sunak, qui est arrivé au pouvoir en octobre après une année tumultueuse dans la politique britannique qui a vu la démission de deux autres premiers ministres, a souligné qu’il apporterait la stabilité. Il a déclaré que sa première priorité était de “réduire de moitié l’inflation cette année pour alléger le coût de la vie et donner aux gens la sécurité financière”.

Le prédécesseur de Sunak, Liz Truss, a dévoilé un ensemble désastreux de réductions d’impôts non financées en septembre et a été contraint de démissionner après moins de deux mois de travail. Ses politiques ont fait chuter la livre sterling, ont fait grimper le coût des emprunts et ont déclenché une intervention d’urgence de la banque centrale britannique.

Depuis que Sunak a remplacé Truss fin octobre, l’économie britannique s’est calmée, mais il a toujours été confronté à une crise du coût de la vie et à une intensification des troubles du travail alors que des travailleurs clés du secteur public, des infirmières et des ambulanciers pour former les travailleurs, organisent des grèves perturbatrices pour exiger un meilleur salaire pour garder rythme de l’inflation galopante.

L’inflation au Royaume-Uni s’élevait à 10,7% en novembre – en légère baisse par rapport à octobre – mais c’est toujours près du plus haut depuis quatre décennies. Les coûts de l’énergie et de la nourriture ont grimpé en flèche, en grande partie à cause de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, et le niveau de vie a chuté pour des millions de Britanniques.

Au cours des dernières semaines, le gouvernement de Sunak a également subi une pression croissante pour remédier aux défaillances du système de santé publique, avec de nombreux titres en première page axés sur le manque de lits d’hôpitaux et les temps d’attente record nécessaires pour voir un médecin ou obtenir une ambulance.

Les autorités ont blâmé le nombre élevé de cas de grippe et de COVID-19, mais les chefs de la santé affirment que les problèmes durent depuis longtemps et résultent d’un sous-financement chronique du gouvernement.

Le Parti conservateur de Sunak, au pouvoir depuis 12 ans, est en retard sur le Parti travailliste d’opposition dans les sondages. Les prochaines élections générales devraient avoir lieu d’ici la fin de 2024.