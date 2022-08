Sunak s’engage à faire du Royaume-Uni une “superpuissance scientifique” s’il est nommé Premier ministre

Rishi Sunak a dévoilé son intention de faire du Royaume-Uni une “superpuissance scientifique” en s’engageant à créer une alternative britannique au programme phare de financement de la recherche de l’UE.

L’ancien chancelier, qui serait à la traîne de sa rivale Liz Truss dans la course pour succéder à Boris Johnson, a fait cette annonce avant les dernières rafles conservatrices à Birmingham.

M. Sunak, qui a qualifié les West Midlands de “berceau de la première révolution industrielle”, a déclaré qu’en tant que Premier ministre, il proposerait une “meilleure alternative britannique” au programme de financement Horizon de l’UE.

Horizon Europe est devenu le dernier problème à déclencher une dispute entre le Royaume-Uni et l’UE, le gouvernement ayant écrit la semaine dernière à la Commission européenne pour “mettre fin aux retards persistants” dans l’accès du Royaume-Uni aux programmes de recherche scientifique de l’UE, y compris Horizon Europe, à la suite du Brexit. .





Mon plan garantira notre statut de superpuissance scientifique et technologique, offrant des opportunités et répandant la prospérité dans toutes les régions de notre Royaume-Uni. Rishi Sunak

La campagne Sunak a accusé l’UE de tergiverser et de “faire de la politique” sur Horizon, le financement que le Royaume-Uni enverrait normalement à l’UE pour la participation au programme étant utilisé pour le programme rival.

La campagne a déclaré qu’alors qu’une administration Sunak continuerait à faire pression pour l’inclusion du Royaume-Uni dans le projet de plusieurs milliards d’euros, cette décision montrera que le Royaume-Uni est prêt à s’éloigner de la “politique politique de l’UE”.

“D’Alan Turing au vaccin Covid-19, le Royaume-Uni a une fière histoire d’innovation et je veux aider nos grands scientifiques et innovateurs à faire plus”, a déclaré M. Sunak.

« Nous devons bâtir une économie du 21e siècle qui soit prête pour l’avenir. et la science et l’innovation sont essentielles pour y parvenir. C’est pourquoi, en tant que chancelier, j’ai investi 1,4 milliard de livres sterling dans le Global Britain Investment Fund, pour soutenir les investissements dans les sciences de la vie, l’éolien offshore et la fabrication automobile.

« La science et l’innovation seront au cœur de mon gouvernement. Je vais stimuler l’innovation clinique pour améliorer notre régime de recherche sur les médicaments, offrir un meilleur accès au financement et à l’espace de laboratoire et veiller à ce que nous ayons accès aux meilleurs talents disponibles.

Une partie du plan verrait une soi-disant approche de groupe de travail sur la politique scientifique au sein du gouvernement, avec le rôle de la science, de la technologie et de l’innovation amélioré après que le rôle soit devenu de plus en plus périphérique pendant le mandat de M. Johnson.

Dans le cadre de sa décision de “turbocharger” l’innovation clinique, M. Sunak a déclaré qu’il faciliterait la navigation dans le système d’approbation des essais cliniques du Royaume-Uni, tout en mettant à jour le cadre réglementaire des dispositifs médicaux.

Une proposition accrocheuse verrait également les conseils locaux encouragés à proposer des espaces commerciaux et industriels vides qui pourraient plutôt être utilisés pour les laboratoires.

“En plus de mettre ces sites à la disposition des entreprises britanniques en croissance, le ministère du Commerce international administrerait un prospectus de ces sites pour les investisseurs étrangers”, a déclaré la campagne Sunak.