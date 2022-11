Sunak s’engage à “appeler” la Russie au sujet de l’Ukraine lors d’un face-à-face avec le ministre de Poutine

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak s’est engagé aujourd’hui à “appeler” la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine lorsqu’il se retrouve face à face avec un membre du cercle restreint de Vladimir Poutine pour la première fois en tant que Premier ministre.

Alors que le président russe lui-même saute le sommet du G20 dans la station balnéaire indonésienne de Bali, M. Sunak transmettra à la place son message de condamnation au secrétaire aux affaires étrangères et apologiste en chef de Poutine, Sergueï Lavrov, alors qu’ils se font face de l’autre côté de la table de conférence.

La confrontation survient alors que les plans de guerre de M. Poutine s’enfoncent davantage dans le désarroi après le retrait russe de Kherson, la seule capitale régionale saisie lors de l’invasion de neuf mois.

La police ukrainienne est revenue samedi dans la ville du sud, avec les services de télévision et de radio d’État, après le retrait des troupes russes. Environ 200 officiers ont mis en place des points de contrôle et ont commencé à documenter les preuves d’éventuels crimes de guerre

L’armée ukrainienne a déclaré qu’elle supervisait les mesures de stabilisation, y compris le déminage et la neutralisation des munitions non explosées, pour rendre la ville sûre. Mais un responsable a décrit les conditions à Kherson après des mois d’occupation comme une “catastrophe humanitaire”, avec des pénuries de nourriture, d’eau et de médicaments.

“Les occupants et les collaborateurs ont tout fait pour que les personnes restées dans la ville souffrent le plus possible de ces jours, semaines, mois d’attente”, a déclaré Roman Holovnya, conseiller du maire de Kherson. “L’approvisionnement en eau est pratiquement inexistant.”

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que le retrait de Kherson équivalait à “un autre échec stratégique” pour Poutine.

“En février, la Russie n’a réussi à atteindre aucun de ses principaux objectifs, à l’exception de Kherson”, a déclaré Wallace.

La Russie occupe toujours environ 70 % de la province de Kherson et ses troupes sont désormais retranchées dans de vastes lignes défensives sur la rive gauche du Dnipro. Le président Volodymyr Zelensky a suggéré que certains soldats russes pourraient rester dans la ville, déguisés en civil.

Après avoir jeté peu de lumière sur son approche en matière de politique étrangère avant de devenir Premier ministre le mois dernier, le rassemblement annuel des dirigeants mondiaux qui s’ouvre mardi à Bali donne à M. Sunak l’occasion de se présenter sur la scène mondiale.

Mais il fait face à une lutte pour se positionner en tant que leader de la coalition internationale contre l’invasion au même titre que Boris Johnson, qui a déployé de grands efforts pour se placer au centre de la réponse mondiale, établissant un rapport personnel avec M. Zelensky .

La crise en Ukraine dominera inévitablement le rassemblement de deux jours au détriment d’un agenda formel axé sur les questions énergétiques, alimentaires et numériques.

Alors que M. Lavrov est prêt à opposer le veto de Moscou à tout accord proposé entre les États du G20, les diplomates acceptent qu’il sera pratiquement impossible de produire le communiqué de fin de sommet habituel définissant des objectifs et des engagements communs.

Se préparant à partir pour Bali, M. Sunak a déclaré que la réunion annuelle des présidents, des premiers ministres et des princes ne pouvait pas être “comme d’habitude” tant que les troupes russes sont sur le sol ukrainien.





Il a appelé à une “action coordonnée et décisive” des membres du G20 pour contrer les turbulences économiques causées par l’invasion de neuf mois en créant une “plate-forme internationale stable” pour contenir l’inflation et renouer avec la croissance.

La déclaration d’automne de jeudi, dans laquelle le chancelier Jeremy Hunt devrait énoncer des plans pour combler un déficit de 60 milliards de livres sterling dans les finances du Royaume-Uni, fera partie de cet effort pour remettre le cap sur la normalité économique, a-t-il déclaré.

« La guerre de Poutine a causé des ravages dans le monde entier, détruisant des vies et plongeant l’économie internationale dans la tourmente », a déclaré M. Sunak.

« Ce sommet du G20 ne se déroulera pas comme d’habitude. Nous dénoncerons le régime de Poutine et dévoilerons son mépris total pour le type de coopération internationale et de respect de la souveraineté que représentent des forums comme le G20.

“Contrairement à la perturbation de Poutine, le Royaume-Uni et nos alliés travailleront ensemble pour faire des progrès significatifs en résolvant les défis économiques auxquels nous sommes confrontés et en améliorant la vie de notre peuple.”

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que M. Sunak profiterait de l’occasion offerte par le sommet pour “s’assurer que le gouvernement russe tient compte de la dévastation qu’il cause à l’Ukraine, à son pays et au monde”.

Le sommet de Bali intervient une semaine avant la date d’expiration, le 19 novembre, d’un accord permettant l’exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire.

Alors que Moscou retarde le renouvellement de l’accord, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a accusé la Russie de “jouer à des jeux de la faim avec le monde”.

La police fait la queue en préparation du sommet du G20 en Indonésie (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Selon les Nations Unies, 10 millions de tonnes de céréales et d’autres aliments ont été exportés d’Ukraine dans le cadre de l’initiative convenue en juillet, contribuant à éviter une crise alimentaire mondiale.

Mais le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Vershinine, a déclaré samedi que des progrès sur l’extension de l’accord ne seraient pas possibles sans un accès sans entrave pour les propres exportations de nourriture et d’engrais de la Russie vers les marchés mondiaux.

M. Kuleba a déclaré qu’en plus d’élever des obstacles à la poursuite de l’accord, la Russie se livrait à un “sabotage silencieux” en permettant à ses inspecteurs de traîner les pieds pour autoriser le passage des expéditions.

Non seulement la Russie doit « continuer à faire partie de l’initiative, mais elle doit également demander à ses inspecteurs d’agir de bonne foi et d’éviter toute mesure, toute mesure, qui crée des obstacles et entrave l’exportation de produits agricoles ukrainiens vers le marché mondial, ” il a dit. “La Russie devrait – doit – cesser de jouer aux jeux de la faim avec le monde.”

M. Kuleba a émis une note prudente sur la victoire ukrainienne à Kherson.

“Nous gagnons des batailles sur le terrain, mais la guerre continue”, a-t-il déclaré. “Chaque fois que nous libérons un morceau de notre territoire, lorsque nous entrons dans une ville libérée de l’armée russe, nous trouvons des salles de torture et des fosses communes avec des civils torturés et assassinés par l’armée russe au cours de l’occupation.

“Ce n’est pas facile de parler avec des gens comme ça. Mais j’ai dit que chaque guerre se termine par la diplomatie et que la Russie doit aborder les pourparlers de bonne foi.”