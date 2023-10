Sunak se tortille et nie toute tentative « désespérée » de gâcher la conférence travailliste

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a été contraint de nier avoir fait une tentative « désespérée » d’interrompre la conférence travailliste, car il a également été confronté à une interrogation délicate de la part des électeurs des East Midlands.

Le Premier ministre a été accusé de « trucs désespérés » en organisant un événement commercial dans le Nottinghamshire – brisant la tradition politique selon laquelle les deux partis ne détournent pas leurs réunions annuelles respectives.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé à la fin de l’événement s’il était « désespéré » – alors que les conservateurs étaient en retard d’environ 17 points dans les sondages – M. Sunak a répondu : « Non ».

Le leader conservateur a même suggéré que remettre en question ses motivations était « incroyablement politique » et a déclaré qu’il était raisonnable de se rendre dans les East Midlands pour « parler des projets que nous avons annoncés ».

M. Sunak a également vécu une période difficile de la part d’un membre du public du Currys Repair Centre, qui a fait rire en disant : « Pourquoi devrions-nous voter conservateur ? … Avec le gâchis laissé par votre prédécesseur [Liz Truss]Pourquoi devrions-nous voter pour vous? »

Le Premier ministre a ri maladroitement sous les applaudissements pour la question, avant de dire : « Je pourrais passer beaucoup de temps à parler du passé, et de ce dont j’ai hérité et tout le reste… cela n’aide aucun d’entre vous. »

Le leader conservateur a déclaré : « Ce que nous devons déterminer, c’est quelle est la bonne chose pour notre pays à l’avenir. » M. Sunak leur a ensuite dit qu’ils voulaient du « changement », ajoutant : « J’ai hâte de vous apporter ce changement. »

Une source travailliste a déclaré Politique L’événement du lundi du Premier ministre était « un peu en dessous de la ceinture et un peu ringard ». Un autre a déclaré qu’il s’agissait de « choses désespérées et qui montrent qu’ils sont secoués par un parti travailliste modifié et par nos projets visant à changer la Grande-Bretagne ».

Sir Keir Starmer a prévenu lors de son propre événement professionnel lors de la conférence travailliste que les conservateurs « descendraient bas » et entraîneraient la campagne électorale générale dans le caniveau – mais a déclaré aux chefs d’entreprise qu’il était prêt pour une élection en mai si c’est ce que M. Sunak décide de faire. .

Rishi Sunak organise un événement au Currys Repair Centre à Newark, dans le Nottinghamshire (PENNSYLVANIE)

Pendant ce temps, M. Sunak a profité de son événement professionnel pour défendre sa décision extrêmement controversée de supprimer la partie nord du HS2 – affirmant que cela allait « engloutir » le budget des transports.

Son plan de remplacement du Réseau Nord a fait l’objet de nombreuses critiques – après qu’il est apparu que certains projets étaient déjà en cours, certains ont été retirés d’un communiqué de presse et d’autres n’étaient que des « exemples » de ce qui pourrait être fait.

Depuis la grande décision visant à supprimer le train à grande vitesse, révélée pour la première fois par L’indépendantle Premier ministre a promis à plusieurs reprises que « chaque centime » des 36 milliards de livres sterling retirés du HS2 serait consacré à des alternatives de transport.

Mais il a déclaré au public que « ce ne devrait pas être moi qui fais ces [spending] décisions » sur les projets du Réseau Nord – affirmant qu’il appartiendrait aux maires régionaux de décider exactement quels projets seraient construits. Les maires régionaux ne savent pas exactement combien ils recevront.

Une promesse de « 100 millions de livres sterling pour un système de transport en commun à Bristol » figurait mercredi dans des documents publiés sur le site Web du gouvernement – ​​mais avait disparu un jour plus tard. Le secrétaire aux Transports Mark Harper, maire de l’ouest de l’Angleterre, recevrait toujours de l’argent « à dépenser pour ses priorités ».

La même liste comprenait une déclaration selon laquelle la ligne Leamside – une ligne nord-est fermée en 1964 – serait rouverte. Mais M. Harper a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un « exemple ». Une version plus récente du document indique que les 1,8 milliards de livres sterling alloués au Nord-Est à partir des fonds de financement « pourraient financer en partie la réouverture de la ligne Leamside ».

Keir Starmer participe au Forum des affaires du Labour lundi (Fil PA)

M. Sunak a défendu sa décision de revenir sur les promesses politiques de zéro émission nette, telles que le report de l’interdiction des ventes de voitures à essence et diesel de 2030 à 2035 et l’affaiblissement du projet d’élimination progressive des chaudières à gaz.

Le Premier ministre a déclaré que cela « vous permettrait à tous d’économiser de l’argent » et a fait valoir qu’il souhaitait atteindre zéro émission nette de carbone d’une manière qui « ne mette pas le pays en faillite ». Il a ajouté : « Nous n’édulcorons rien. »

Le leader travailliste Sir Keir a déclaré lundi à ses propres chefs d’entreprise qu’il était prêt pour des élections dès le mois de mai – tout en prévenant que les conservateurs entraîneraient la campagne dans le caniveau.

S’exprimant lors du forum des affaires de la conférence travailliste, le chef du parti a déclaré : « Ce sera soit en mai, soit en octobre, et notre équipe est prête pour mai parce que je ne pense pas que quiconque puisse exclure mai. »

Sir Keir a ajouté : « En ce qui concerne la façon dont cela sera géré, je pense que cela va malheureusement se transformer en un endroit qui n’est pas une question de grande politique. Je pense que cela va baisser du point de vue du gouvernement.»

Soulignant l’affaiblissement du zéro net par M. Sunak, il a déclaré que le gouvernement « prenait des décisions dans l’intérêt à court terme d’ouvrir les divisions dans le but d’élections ». Il a ajouté : « Si nous entrons au gouvernement, vous entrerez au gouvernement avec nous ».

Pendant ce temps, la chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré que les ministres ne seraient pas autorisés à utiliser des jets privés alors qu’ils pourraient obtenir des vols réguliers sous un gouvernement travailliste, au milieu des critiques persistantes sur les projets de voyage de M. Sunak.