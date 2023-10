Sunak se tortille en demandant s’il a « honte » de la rhétorique de Braverman

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a esquivé les questions embarrassantes quant à savoir s’il avait « honte » du discours de Suella Braverman sur l’immigration après avoir averti qu’un « ouragan » sur les migrants était en route.

Le Premier ministre a suggéré que le multiculturalisme fonctionnait au Royaume-Uni « mieux que partout ailleurs dans le monde » – contredisant son ministre de l’Intérieur, qui avait affirmé dans un discours devant un groupe de réflexion américain que le multiculturalisme avait « échoué ».

Interrogé sur ITV Ce matin s’il a eu « honte » lorsqu’il a entendu Mme Braverman parler d’un « ouragan » de migration massive, M. Sunak a déclaré que le débat « devient très chargé ».

Le Premier ministre a ensuite déclaré : « Si vous prenez juste du recul, sur quoi est-ce que je pense que nous sommes tous d’accord ? Nous sommes tous d’accord sur le fait que la Grande-Bretagne est un pays incroyablement accueillant.

Il a ajouté : « Nous sommes tous la preuve vivante du fait que les immigrants peuvent venir ici et réussir – et je pense que c’est quelque chose que nous faisons mieux que n’importe quel autre pays au monde. »

Interrogé sur le multiculturalisme et sur son échec d’une manière ou d’une autre, M. Sunak a répondu : « Non, non, je pense que c’est quelque chose dont nous devrions être si fiers en tant que Britanniques, c’est quelque chose que nous faisons mieux que quiconque. »

Mais il a défendu son désir de faire sortir des hôtels ceux qui arrivent sur de petits bateaux et a déclaré : « Quand les gens viennent ici, ils devraient s’intégrer, ils devraient adhérer aux valeurs britanniques afin que nous ayons cette compréhension commune entre nous ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il était « mortifié » par les propos de Mme Braverman, M. Sunak a répondu : « Écoutez, quand je suis en déplacement, j’éprouve un énorme sentiment de frustration à l’idée que des dizaines de milliers de personnes sont venues ici illégalement au cours des dernières années. des années, et ce n’est pas bien.

Dans un discours de conférence qui a alarmé les conservateurs modérés, Mme Braverman a déclaré qu’il y avait une « vague » de « millions » de migrants à travers le monde essayant de venir au Royaume-Uni.

« Le vent du changement qui a porté mes propres parents à travers le monde au XXe siècle n’était qu’une simple rafale comparée à l’ouragan qui s’annonce », a-t-elle déclaré aux délégués.

Pendant ce temps, M. Sunak a défendu sa décision de supprimer la partie nord du HS2. Le Premier ministre a insisté sur le fait que « chaque centime » des 36 milliards de livres sterling économisés serait réinvesti dans d’autres projets de transport – arguant que ce serait une « meilleure utilisation » de l’argent.

Il a rejeté les critiques – de l’ancien Premier ministre David Cameron et d’autres – selon lesquelles la Grande-Bretagne ne pouvait plus réaliser de grands projets d’infrastructure. Il a insisté sur le fait que HS2 n’était pas la « bonne priorité » et a déclaré qu’il « croyait à 100 % que c’était la bonne chose » d’annuler son développement au nord de Birmingham.

Au cours d’un tir rapide, M. Sunak a déclaré qu’il préférait Oppenheimer sur Barbie en tant que film mais « j’ai adoré aller chez Barbie parce que nous y sommes allés en famille », a choisi Taylor Swift plutôt que Britney Spears et a noté qu’il s’était autrefois habillé en Harry Potter alors qu’il assistait à une fête d’Halloween avec sa femme.

Il a également choisi Grand frère sur Je suis une célébrité… sortez-moi d’ici avant d’ajouter : « En fait, le documentaire Netflix Beckham en ce moment, j’ai commencé à le regarder, je l’ai gardé pour après la conférence, c’est absolument génial, revivre mon enfance. »