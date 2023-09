Sunak se rapproche de l’annonce du retour du Royaume-Uni au programme scientifique Horizon de l’UE

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak semble prêt à annoncer que le Royaume-Uni rejoindra le programme de recherche scientifique Horizon de l’Union européenne, doté de 85 milliards de livres sterling.

Des sources proches des négociations entre les deux parties ont déclaré mercredi que le Premier ministre avait donné son feu vert pour qu’un accord soit finalisé.

Le niveau d’indemnisation accordé au Royaume-Uni, exclu du système lors des représailles du tac au tac dans le conflit post-Brexit sur l’Irlande du Nord, est toujours considéré comme un problème.

Un accord pourrait être annoncé d’ici quelques jours, comme l’a rapporté pour la première fois Bloomberg.

Une source a déclaré que M. Sunak avait signalé son approbation de l’accord mais que le niveau de compensation pour les deux années de collaboration manquées pourrait encore poser problème.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (PA)

Une conversation avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, serait attendue avant cette annonce.

Mercredi, lors des questions du Premier ministre, M. Sunak a déclaré aux députés que sa « priorité et préférence » était de s’associer à Horizon, mais « à des conditions qui conviennent à la fois au contribuable britannique et à la science et à la recherche britanniques ».

Faisant allusion à une possible avancée, il a déclaré que le gouvernement avait été « largement impliqué dans les discussions » avec l’UE et « j’espère pouvoir les mener à bien ».

Des sources de Whitehall ont déclaré en juillet qu’un projet d’accord était en cours avec le Premier ministre, ce qui a incité les scientifiques à célébrer prudemment cette évolution.

Mais Downing Street a déclaré qu’une alternative basée au Royaume-Uni, connue sous le nom de Pioneer, restait sur la table, car M. Sunak restait préoccupé par le « rapport qualité-prix ».

Un scientifique principal du Francis Crick Institute de Londres a salué les derniers développements comme des « nouvelles fantastiques » et a déclaré qu’il « adorerait » que l’accord soit confirmé.

Le professeur Robin Lovell-Badge a déclaré à l’émission PM de BBC Radio 4 : « Nous avons vraiment manqué de pouvoir travailler correctement avec d’autres scientifiques européens.

« Bien sûr, ces fonds aideraient la science britannique, mais c’est vraiment cette interaction qui nous manque tant avec le reste de l’Europe. »

James Naismith, directeur de l’Institut Rosalind Franklin, a déclaré : « La communauté scientifique du Royaume-Uni sera soulagée et encouragée par ce résultat.

« Le Premier ministre doit être félicité. Faire du Royaume-Uni un lieu attractif pour la science est très important pour notre prospérité.

Dame Kate Bingham, associée directrice du gestionnaire de fonds de santé SV Health Investors, a déclaré : « La collaboration avec les meilleurs chercheurs européens est essentielle si le Royaume-Uni veut devenir une véritable superpuissance scientifique.

« Le Royaume-Uni pèse plus que son poids dans la science et faire partie d’Horizon signifie que nous pouvons utiliser cette influence pour faire avancer la recherche de classe mondiale afin de transformer le progrès humain. »

Greg Clark, président du comité des sciences, de l’innovation et de la technologie des Commons, a déclaré : « Si la nouvelle du retour du Royaume-Uni à Horizon Europe est vraie, ce sera un coup de pouce bienvenu pour la science britannique et européenne.

« La science britannique apporte toujours beaucoup aux collaborations internationales. Tout le monde profite du fait que d’excellents chercheurs britanniques travaillent avec d’autres pour faire progresser les connaissances.

Horizon est une collaboration impliquant les principaux instituts de recherche et entreprises technologiques d’Europe.

Les États membres de l’UE contribuent des fonds, qui sont ensuite alloués à des individus ou à des organisations en fonction de leurs mérites.

Après le Brexit, la Grande-Bretagne a continué de participer à l’accord commercial négocié avec Bruxelles, mais a été exclue lors de l’âpre dispute sur les règles commerciales pour l’Irlande du Nord en 2020.