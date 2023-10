Sunak se joint au Premier ministre italien d’extrême droite pour exhorter l’UE à agir contre les migrants illégaux

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak s’est associé à la Première ministre italienne d’extrême droite Giorgia Meloni pour exiger que les dirigeants européens fassent preuve du « même sentiment d’urgence » dans leur tentative de réprimer l’immigration clandestine.

Les deux hommes seraient en colère contre le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez pour avoir refusé d’inscrire l’immigration clandestine à l’ordre du jour du sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Grenade jeudi.

Bien que les dirigeants européens se soient mis d’accord sur un plan en huit points sur la question en marge du sommet, M. Sunak et Mme Meloni ont déclaré que l’UE devait comprendre que « le moment était venu d’agir ».

Dans une lettre commune à Les tempsles deux hommes ont averti que le fait de ne pas mettre un terme à l’immigration clandestine vers l’Europe menacerait même le « rôle historique du Royaume-Uni et de l’Italie en tant que lieux d’asile et de sanctuaire ».

Ils ont écrit : « Comment pouvons-nous prendre soin de ceux qui ont vraiment besoin de notre aide, alors que nos ressources sont si sollicitées ? »

M. Sunak et Mme Meloni ont ajouté : « Ce n’est qu’en arrêtant le flux de migrants illégaux que nous pourrons restaurer la confiance des peuples britannique et italien, non seulement dans nos frontières intérieures, mais dans la coopération européenne et internationale. »

Mme Meloni, 45 ans, première femme Premier ministre à diriger le parti des Frères d’Italie, était autrefois une jeune militante du mouvement social italien postfasciste.

Cela survient après que M. Sunak ait éludé les questions sur la rhétorique de sa ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, sur l’immigration – qui a averti qu’un « ouragan » de migrants était en route. Il a semblé dire qu’il était « absolument » satisfait de son langage sur BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

Parallèlement, M. Sunak a déclaré que la Grande-Bretagne progressait dans sa tentative de conclure un accord avec l’agence européenne des frontières, Frontext, pour avoir accès aux renseignements du bloc sur la migration.

Rishi Sunak a esquivé les questions sur le langage de Suella Braverman (Fil PA)

Les pourparlers avec le Premier ministre se poursuivent après qu’il a été rapporté que des responsables de Londres et de Bruxelles avaient conclu un accord permettant aux agences de surveiller l’intégralité des frontières extérieures de l’UE plutôt que les seules frontières communes, selon le Le télégraphe du jour.

M. Sunak a également annoncé des initiatives bilatérales avec la Belgique, la Bulgarie et la Serbie pour accroître le partage de renseignements et la coopération opérationnelle.

Dans le cadre de ce plan, le Royaume-Uni travaillerait avec la Belgique pour tenter de perturber le crime organisé lié à l’immigration et l’entrée clandestine en Grande-Bretagne et chercherait à coopérer davantage avec la Serbie pour poursuivre et démanteler les réseaux criminels.

Downing Street a déclaré qu’un plan en huit points sur l’immigration illégale avait été convenu par les participants à la réunion en marge de l’EPC.

Il comprend un engagement à « lutter contre le trafic de migrants le long des routes et aux frontières extérieures », à aider les pays partenaires à « renforcer la protection des frontières » ainsi que les capacités de recherche et de sauvetage, et à renforcer la coopération en matière de politique des visas.

S’exprimant lors du sommet de l’EPC, M. Sunak a déclaré aux médias : « La lutte contre l’immigration illégale est un défi européen commun, les chiffres sont en hausse partout et je crois, comme d’autres dirigeants européens, que c’est nous qui devrions décider qui vient dans nos pays et non les criminels. gangs. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait un accord sur Frontex, M. Sunak a répondu : « Nous avons travaillé avec l’Union européenne et avons fait des progrès dans ces négociations. Ces pourparlers sont en cours.

Les chiffres du ministère de l’Intérieur montrent que plus de 25 000 personnes ont été détectées traversant la Manche à bord de petits bateaux jusqu’à présent cette année. Le nombre total d’arrivées de petits bateaux jusqu’à présent cette année est d’environ 23 pour cent inférieur au nombre équivalent à la même période l’année dernière.

Ailleurs, le soutien à l’Ukraine a été discuté lors du sommet, M. Sunak confirmant les allocations d’aide humanitaire britannique pour aider ce pays déchiré par la guerre pendant l’hiver.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’une roquette russe avait touché un café et un magasin d’un village dans l’est de l’Ukraine et tué au moins 51 civils lors de l’une des attaques les plus meurtrières depuis des mois.

M. Sunak a déclaré que les deux hommes avaient discuté de « l’horrible attaque » et a noté que le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine était « inébranlable » et se poursuivrait.