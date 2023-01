Sunak se félicite des discussions «précieuses» au milieu des doutes que la crise du NHS puisse être résolue d’ici le printemps

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a salué les pourparlers d’urgence visant à atténuer la crise du NHS comme “très précieux”, mais des doutes ont été émis quant à savoir s’il peut être abordé cet hiver.

Le Premier ministre a accueilli des responsables de la santé, dont le médecin-chef anglais, le professeur Sir Chris Whitty, et la directrice générale du NHS England, Amanda Pritchard, à Downing Street.

Le parti travailliste a déclaré que les pourparlers, auxquels se sont joints le secrétaire à la Santé Steve Barclay et le ministre du Trésor John Glen, étaient un “atelier de discussion” et que les patients “méritent plus”.





M. Sunak a été averti que la rare réunion du week-end ne réduirait probablement pas la pression sur les services de première ligne, qui était imputée à “des années d’inaction”.

En quittant le “NHS Recovery Forum”, le médecin consultant James Dunbar a déclaré aux journalistes qu’il était “confiant que des mesures seraient prises” mais pas optimiste quant à la résolution de la crise avant le printemps.

“Ce sont des problèmes difficiles à résoudre cependant, donc je pense qu’il est peu probable que nous l’ayons réglé d’ici la fin de cet hiver”, a-t-il déclaré.

Le président du Collège royal de médecine d’urgence, Adrian Boyle, a déclaré que la crise était “réparable” car il s’est félicité que les soins d’urgence soient “reconnus comme une priorité”.

Une porte-parole du gouvernement a déclaré que M. Sunak et ses ministres de la Santé “ont trouvé les discussions d’aujourd’hui très utiles pour partager des idées et des meilleures pratiques qui pourraient être diffusées à l’échelle nationale pour améliorer les soins aux patients dans tout le pays”.

“Les prochaines étapes seront définies en temps voulu”, a ajouté le responsable.

Les médecins principaux disent que le NHS est sur le fil du rasoir, de nombreuses unités A&E ayant du mal à répondre à la demande et les fiducies et les services d’ambulance déclarant des incidents critiques.

Une vague de grèves et des niveaux élevés de grippe et de coronavirus ajoutent à d’énormes pressions sur les services de santé.

Les taux de sortie sont tombés à un nouveau creux en Angleterre la semaine dernière, avec seulement un tiers des patients prêts à sortir de l’hôpital quittant réellement.

La journée s’est concentrée sur quatre questions cruciales : les soins sociaux et le congé retardé, les soins urgents et d’urgence, les soins électifs et les soins primaires.

Le directeur général de la Confédération du NHS, Matthew Taylor, a déclaré qu’il n’y avait “pas de solution miracle” pour résoudre la crise après “des décennies de sous-investissement”.

“Cette crise dure depuis une décennie ou plus et nous payons maintenant le prix fort pour des années d’inaction et de déclin géré”, a-t-il déclaré avant la réunion à laquelle il n’était pas invité.

“Les patients connaissent des retards que nous n’avons pas vus depuis des années.”

Le Premier ministre a fait cette semaine de la réduction des listes d’attente du NHS l’un de ses principaux engagements au cours des deux prochaines années.

Le secrétaire fantôme à la santé, Wes Streeting, a déclaré: «Après 13 ans de mauvaise gestion du NHS, cela équivaut à ce que les incendiaires convoquent un forum avec les pompiers pour éteindre l’enfer qu’ils ont déclenché.

« Les patients méritent plus qu’un salon de discussion.

“Les responsables cliniques et les experts de la santé tirent la sonnette d’alarme depuis des mois à propos de la crise à laquelle le NHS est confronté, alors pourquoi a-t-il fallu si longtemps à Rishi Sunak et Steve Barclay pour décider de les écouter ?”





Lundi, M. Barclay rencontrera les dirigeants syndicaux pour discuter de la rémunération du NHS pour le prochain exercice dans le cadre de pourparlers qui ne permettront probablement pas d’éviter les grèves prévues.

Le secrétaire général du Royal College of Nursing, Pat Cullen, a dit au Premier ministre de “saisir l’ortie et de négocier avec les infirmières” pour empêcher une action revendicative.

Elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 : “Nous allons bien sûr aller à la réunion et plaider en faveur des soins infirmiers dans tous les forums, mais ce n’est malheureusement pas ce qui empêchera la grève prévue dans 10 jours.

« J’ai tendu une branche d’olivier pour nous mettre à table, je demande maintenant au Premier ministre de rencontrer la RCN à mi-chemin. La balle est fermement dans le camp du premier ministre.

Une source du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que le secrétaire à la Santé prévoyait d’organiser une “conversation honnête et constructive sur ce qui est abordable pour le salaire du NHS au cours de l’année à venir”.