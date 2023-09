Sunak s’apprête à présider à la plus grande série d’augmentations d’impôts depuis la Seconde Guerre mondiale, selon les experts

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Parlement actuel aura présidé à la plus grande série d’augmentations d’impôts depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, estiment les experts.

D’ici les prochaines élections générales, les impôts auront probablement augmenté pour atteindre environ 37 pour cent du revenu national, selon une analyse de l’Institut d’études fiscales (IFS).

Le groupe de réflexion très respecté a déclaré que cette hausse équivalait à environ 3 500 £ de plus par foyer, même si en réalité elle ne serait pas partagée équitablement.

Depuis le début de mesures comparables dans les années 1950, aucun parlement n’a connu une plus grande augmentation des impôts.

Les députés conservateurs se plaignent depuis longtemps de la réticence de Rishi Sunak et du chancelier Jeremy Hunt à envisager des réductions d’impôts, avec des plaintes d’arrière-ban concernant les niveaux actuels d’impôts.





Ce n’est pas, pour l’essentiel, une conséquence directe de la pandémie. Cela reflète plutôt des décisions d’augmenter les dépenses publiques, en partie motivées par l’évolution démographique, les pressions exercées sur les services de santé et un certain relâchement de l’austérité. Ben Zaranko, IFS

Les deux hommes ont plutôt souligné la nécessité d’une responsabilité budgétaire dans un contexte d’inflation toujours élevée.

Mais M. Hunt sera probablement confronté à des pressions pour annoncer des réductions d’impôts, si ce n’est dans le prochain communiqué de l’automne, du moins avant le prochain scrutin national.

Ben Zaranko, économiste de recherche principal à l’IFS, a déclaré que la pandémie ne pouvait pas être imputée à la hausse des niveaux d’impôts et a prédit qu’une approche d’impôts élevés était là pour rester, quel que soit le vainqueur des prochaines élections générales.

« Il est inconcevable que ce parlement se révèle être autre chose qu’un parlement qui augmente les impôts – et il semble être le plus grand parlement qui collecte des impôts depuis au moins la Seconde Guerre mondiale », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas, pour l’essentiel, une conséquence directe de la pandémie. Cela reflète plutôt des décisions d’augmenter les dépenses publiques, en partie motivées par l’évolution démographique, les pressions exercées sur les services de santé et un certain relâchement de l’austérité.

« Il est probable que ce Parlement marquera un changement décisif et permanent vers une économie à fiscalité plus élevée. »

Cela a été repris par Mark Franks, directeur du bien-être social à la Fondation Nuffield.

Il a déclaré : « Il y aura de fortes pressions dans les prochains parlements pour augmenter encore les impôts afin de répondre à la demande croissante de services publics tels que les soins de santé.

« Les futurs gouvernements doivent non seulement disposer d’une stratégie crédible et solide pour l’économie et les finances publiques, mais ils doivent également être francs et transparents quant aux arbitrages difficiles auxquels ils seront confrontés. »

Les partis d’opposition se sont emparés des conclusions, les travaillistes affirmant que les conservateurs avaient « frappé » l’opinion publique.

Le secrétaire en chef fantôme au Trésor, Darren Jones, a déclaré : « Les gouvernements conservateurs successifs ont supervisé 13 années de faible croissance et de stagnation des salaires. Leur réponse face à cet héritage en faillite est toujours de rejeter leur échec sur les travailleurs. Et qu’est-ce qu’on récupère ? Des services publics en ruine.

« Les Britanniques travaillent dur, mais ils sont écrasés par 25 augmentations d’impôts conservatrices et une prime conservatrice continue sur le budget de leurs ménages. »

La porte-parole libérale-démocrate au Trésor, Sarah Olney, a déclaré : « Ce gouvernement conservateur a fait chuter l’économie et fait payer le prix au public. C’est le même parti qui avait promis de ne pas augmenter les impôts et qui impose désormais les familles par le nez.

« Malgré cela, les ministres ont accordé des réductions d’impôts aux grandes banques, n’ont pas réussi à combler les lacunes de la taxe exceptionnelle sur les géants pétroliers et gaziers et ont gaspillé des sommes exorbitantes dans des contrats d’EPI douteux. »

Un porte-parole du Trésor a déclaré : « Malgré la nécessité de prendre des décisions difficiles pour rétablir les finances publiques face au double choc de la pandémie et de l’invasion illégale de l’Ukraine par Poutine, les dernières données montrent que notre charge fiscale restera inférieure à celle de n’importe quelle grande économie européenne.

« Réduire l’inflation est la réduction d’impôts la plus efficace que nous puissions offrir à l’heure actuelle, c’est pourquoi nous nous en tenons à notre plan visant à réduire de moitié l’inflation, plutôt que de l’aggraver en empruntant de l’argent pour financer les réductions d’impôts.

« Nous avons également retiré 3 millions de personnes de l’impôt sur le revenu depuis 2010 en relevant les seuils personnels, et le chancelier a déclaré qu’il souhaitait réduire encore la pression fiscale – mais il a clairement indiqué qu’une monnaie saine devait primer. »