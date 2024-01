Sunak s’adresse aux députés sur les frappes aériennes au Yémen. C’est ce que les gens en disent

Des membres de différentes tribus crient des slogans anti-américains alors qu’ils manifestent contre les attaques contre les Houthis du Yémen. (Getty Images)

Ce qui se passe?

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont lancé plusieurs frappes aériennes sur des sites en Yémen On pense qu’il a été utilisé par des combattants rebelles Houthis soutenus par l’Iran.

Ces frappes – menées à l’aide d’avions, de sous-marins et de navires de guerre – sont organisées en réponse aux mois d’attaques menées par les forces houthistes contre des cargos dans la mer Rouge en réponse à la guerre israélienne à Gaza. Les militants ont affirmé que les navires qu’ils ciblent étaient liés à Tel-Aviv ou à destination de ports israéliens. Cependant, l’armée américaine a déclaré que certains navires n’avaient aucun lien avec Israël.

Rishi Sunak a déclaré jeudi aux députés – la première fois qu’il s’adressait à des députés depuis le lancement des frappes – que l’action militaire était un « dernier recours » destiné à « restaurer la stabilité » dans la région. Les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni ont déclaré lundi qu’un missile avait frappé un navire battant pavillon des Îles Marshall juste au large des côtes du Yémen, dans le golfe d’Aden. Cela intervient après que l’armée américaine a confirmé dimanche qu’un de ses avions de combat avait abattu un missile de croisière antinavire tiré sur un destroyer américain en mer Rouge.

Personnes clés

Le Premier ministre Rishi Sunak et le secrétaire à la Défense Grant Shapps (à droite) ont défendu les actions du Royaume-Uni. (Alay)

Rishi Sunak: Le Premier ministre a comparu devant les députés lundi après avoir été critiqué dans certains milieux pour ne pas avoir soumis au Parlement au préalable des projets visant à frapper des cibles Houthis. Il a déclaré lundi aux députés que sa décision était constitutionnelle et qu’il était “nécessaire de frapper rapidement”.

Grant Shapps: Le secrétaire à la Défense a déclaré que le Royaume-Uni surveillerait désormais la situation de près pour voir la réaction non seulement des Houthis, mais aussi de leurs « maîtres iraniens », affirmant que les groupes rebelles étaient des « mandataires de l’Iran ».

Stephen Flynn : Le chef du Parti national écossais (SNP) à Westminster a demandé quel était le plan du gouvernement si les attaques contre les navires de la mer Rouge persistaient et a mis en garde contre les dangers que les grèves alimentent une crise régionale plus large.

Pourquoi est-ce important

Des semaines d’attaques menées par les rebelles ont constitué une menace pour les flux commerciaux mondiaux, perturbant les navires marchands empruntant la mer jusqu’au canal de Suez, une route qui dessert 15 % du transport maritime mondial.

BP a suspendu ses expéditions via la mer Rouge en décembre en raison de la « détérioration de la situation sécuritaire » dans les eaux, un certain nombre de compagnies maritimes, dont la société danoise Maersk, ayant également pris des décisions similaires. Les problèmes de transport ont été attribués à la hausse des prix du pétrole et du gaz.

On craint que tout cela ne rende la nourriture, les médicaments et autres produits essentiels plus chers pour les populations du monde entier, y compris au Royaume-Uni. En effet, les conteneurs et les pétroliers doivent faire un détour de 5 000 milles autour du cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud de l’Afrique du Sud. Cela fait grimper les coûts – Tesco, par exemple, a averti la semaine dernière que les retards pourraient entraîner une hausse des prix dans les magasins.

La mer Rouge est l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. (PENNSYLVANIE)

Tout cela se déroule également sur fond de conflit Israël-Gaza. L’Iran soutient les Houthis dans le cadre de son « axe de résistance » régional – un ensemble de groupes soutenus par l’Iran qui comprend le groupe militant palestinien Hamas et des milices en Irak et en Syrie.

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont déclaré à plusieurs reprises que les frappes aériennes constituaient un avertissement aux Houthis pour qu’ils les empêchent de cibler le transport maritime dans le but de désamorcer la crise. Désormais, tous les regards seront tournés vers ce que feront ensuite les Houthis, ainsi que vers l’Iran, dans l’espoir que ce que le Royaume-Uni décrit comme des frappes limitées et ciblées. ne faites pas boule de neige dans un conflit plus large et prolongé.

Ce que disent les personnes clés

Le leader du SNP à Westminster, Stephen Flynn, a demandé quel serait le plan d’action à long terme du Royaume-Uni si le conflit persistait. (Getty Images)

Ne rien faire aurait pu être pire : “Nous devons également reconnaître les risques de l’inaction. Cela affaiblirait la sécurité internationale et l’État de droit, porterait encore davantage atteinte à la liberté de navigation dans l’économie mondiale et enverrait un message dangereux selon lequel les navires britanniques et les intérêts britanniques sont des proies équitables. » – Rishi Sunak s’adressant lundi aux Communes

Les grèves étaient proportionnées : “Il est juste que nous ayons pris des mesures proportionnées et ciblées contre des cibles militaires pour envoyer un message fort selon lequel ce comportement est inacceptable. C’était un dernier recours. Cela est intervenu après la fin d’une activité diplomatique exhaustive, y compris d’un Conseil de sécurité de l’ONU”, – Grant Shapps s’adressant aux diffuseurs lundi

Et si les Houthis continuent ? “Il est clair que nous devons comprendre la stratégie de son gouvernement dans ce conflit, car nous ne pouvons pas avoir une escalade qui mènerait à une plus grande instabilité régionale. Il est tout à fait clair que cette Assemblée aurait dû être rappelée, c’est ce à quoi l’opinion publique s’attendait et j’exhorte lui de faire mieux à l’avenir. – Stephen Flynn s’adressant au Premier ministre lundi à la Chambre des Communes

Qu’est-ce que disent les autres

Les députés qui soutiennent les frappes aériennes « n’ont rien appris » : “Pendant des décennies, chaque fois que la Grande-Bretagne a soutenu les États-Unis dans une aventure militaire dans la région et au-delà, la plupart des députés l’ont applaudi. Chaque fois, cela s’est soldé par des morts, des destructions et des désastres. Les partisans du bombardement du Yémen montrent qu’ils n’ont rien appris. » – L’ancienne secrétaire fantôme de l’Intérieur, Dianne Abbott, lundi

Pas de solution tant que l’Iran n’est pas contenu : Je pense qu’il est temps de lever notre regard collectif vers la véritable cause des attaques : l’Iran. L’Iran agit directement ainsi que par l’intermédiaire de ses mandataires, abordant et saisissant des navires non seulement près de ses côtes dans le détroit d’Ormuz mais aussi plus loin, plus récemment dans le golfe d’Oman. Le monde a besoin d’une coalition cohérente organisée et dirigée par les États-Unis. Ce n’est qu’une fois l’Iran maîtrisé que nous pourrons recommencer à trouver une solution juste au conflit à Gaza sans avoir le pistolet sur la tempe. – Ancien officier de l’armée britannique Colonel Tim Collins, écrire dans le Telegraph

Colonel Tim Collins. (Alay)

Le Moyen-Orient est « une poudrière » : “Nous ne pouvons pas perdre de vue que cette région est une poudrière. Les attaques contre les soldats américains en Syrie et en Irak, le terrorisme de l’État islamique en Iran, les roquettes du Hezbollah, les frappes de drones israéliens à Beyrouth, tout cela découle de l’horrible conflit en Irak. Israël et Gaza. – Le leader libéral démocrate Sir Ed Davey, s’adressant à Sunak lundi

Nous avons besoin d’une voix collective : Ce qui se passera ensuite est difficile à prévoir. Les pays européens ne sont pas sur la même longueur d’onde lorsqu’il s’agit de menacer les Houthis. Les États-Unis sont inquiets du fait que la France et l’Italie envoient des navires de guerre de manière indépendante, plutôt que de faire partie de l’alliance dirigée par les États-Unis. La liste des partenaires manquants est plus longue et révélatrice : l’Inde et la Chine, sans parler de tous les États arabes – à l’exception de Bahreïn – prennent leurs propres mesures et précautions pour surveiller la situation et tentent au moins théoriquement de maintenir le cap sur le transport maritime. L’idée de travailler de concert et d’agir ensemble pour parvenir à un résultat commun n’est pas tant insaisissable qu’apparemment impossible. – Peter Frankopan écrivant dans le Spectateur

Les bombes ne désamorcent pas : La ruée vers une action militaire met en danger les marins britanniques en mer Rouge. Les syndicats maritimes réclament non seulement davantage de protection, mais ils soulignent également la nécessité d’efforts diplomatiques coordonnés pour résoudre la crise. Après l’attaque d’un navire aujourd’hui, peut-il expliquer aux marins comment le largage de bombes permettra de désamorcer une situation qui met déjà leur sécurité en danger ?» – Liz Saville Roberts, leader de Plaid Cymru Westminster, s’adressant à Sunak lundi

Les Houthis jurent de se venger : “Les ennemis américains et britanniques portent l’entière responsabilité de leur agression criminelle contre notre peuple yéménite, et elle ne restera pas sans réponse ni impunie”, – Vendredi, le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree

Les frappes aériennes ne suffisent pas” « Nous ne voulons pas que la coalition dirigée par les États-Unis répète les mêmes erreurs que la coalition dirigée par les Arabes au Yémen lorsqu’elle a concentré ses frappes aériennes sur les positions des Houthis sans disposer de forces terrestres suffisantes pour compléter ces frappes. Les frappes aériennes à elles seules ne suffisent pas. – Le général de division Aidarus al-Zoubaidi, chef adjoint du Conseil de direction présidentielle, composé de huit membres, qui s’oppose aux Houthis au Yémen