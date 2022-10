Sunak rétablit l’interdiction de la fracturation hydraulique au Royaume-Uni

La décision du nouveau Premier ministre annule une décision controversée de son prédécesseur, Liz Truss

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé mercredi qu’il rétablirait un moratoire sur la fracturation hydraulique, un mois après que Liz Truss a levé l’interdiction de longue date. Alors que seule une minorité de Britanniques soutient la pratique, Truss a fait valoir que la fracturation hydraulique était essentielle à la sécurité énergétique du Royaume-Uni.

S’exprimant au Parlement, Sunak a déclaré qu’il “supporter[s] par le manifeste », faisant référence à l’engagement du Parti conservateur en 2019 d’imposer un moratoire sur l’extraction du gaz de schiste. Downing Street a confirmé peu après que le moratoire serait bel et bien rétabli.

Alors que le gouvernement de Boris Johnson a honoré l’engagement de 2019, la Première ministre de l’époque, Liz Truss, a levé l’interdiction en septembre, arguant que la Grande-Bretagne devait augmenter la production nationale de gaz pour maîtriser la hausse des coûts de l’énergie provoquée par ses sanctions contre Moscou à cause du conflit en Ukraine.

Lire la suite Le Royaume-Uni lève l’interdiction de la fracturation hydraulique

Son changement de politique s’est heurté à l’opposition de nombreux députés conservateurs, dont les électeurs ruraux s’opposent massivement à cette pratique. Le Parti travailliste s’oppose également à la fracturation hydraulique, et bien que Truss ait réussi à rassembler suffisamment de députés conservateurs pour s’opposer à une motion travailliste visant à interdire définitivement l’extraction à terre la semaine dernière, elle a été accusée de les avoir fortement armés pour prendre son parti et a démissionné un jour plus tard.

La fracturation, ou fracturation hydraulique, est une technologie qui permet d’extraire du pétrole et du gaz de la roche de schiste en la décomposant avec de l’eau et des produits chimiques. Le moratoire de 2019 a été imposé après que des recherches ont révélé que la procédure pouvait provoquer des tremblements de terre.

Le rétablissement de l’interdiction par Sunak marque le dernier renversement de l’une des politiques très controversées de Truss. Le Premier ministre récemment décédé a annulé son propre plan économique plus tôt ce mois-ci après que son annonce a envoyé les marchés en chute libre et fait s’effondrer la livre sterling.

Alors que le détournement de Sunak de la politique de fracturation hydraulique de Truss s’aligne sur les demandes du parti travailliste, sa décision a été soulignée par le parti comme un exemple d’incohérence des conservateurs sur la question. “Quelle que soit leur dernière position, la vérité est que les conservateurs ont montré qu’on ne peut pas leur faire confiance sur la question de la fracturation hydraulique”, Le secrétaire fantôme du Labour pour le climat, Ed Miliband, a déclaré mercredi.