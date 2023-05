Sunak renonce à l’interdiction de l’Institut Confucius chinois comme « scénario pour Yes Minister »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le revirement de Rishi Sunak sur sa promesse de fermer 30 instituts Confucius parrainés par l’État chinois au Royaume-Uni a été comparé aux « scénaristes de Yes Minister ».

La retraite, rapportée pour la première fois par TalkTV, a été critiquée par des députés d’arrière-ban conservateurs plus bellicistes, l’ancienne première ministre Liz Truss l’exhortant à tenir le langage qu’il a utilisé lors du concours de l’été dernier.

Dans sa campagne infructueuse – avant d’entrer au n ° 10 après que le mini-budget désastreux de Mme Truss ait coulé son poste de premier ministre de courte durée – M. Sunak avait promis de fermer les 30 instituts de Pékin en Grande-Bretagne.

Il s’est également engagé à « expulser le PCC (Parti communiste chinois) de nos universités », déclarant que la Chine « la plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne ». Mais en devenant Premier ministre, il a adopté un langage moins radical, choisissant plutôt de décrire la Chine dans le langage officiel comme un « défi marquant l’époque » plutôt qu’une « menace ».

Et mercredi, le gouvernement a confirmé qu’une décision avait été prise selon laquelle il serait « disproportionné » d’interdire les instituts.

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a qualifié la position du gouvernement sur Pékin de « fondamentalement fausse ».

Il a déclaré à TalkTV que le demi-tour était comme « les scénaristes de Yes Minister » rédigeant la politique gouvernementale.

Un porte-parole du Premier ministre a déclaré à propos de son revirement : « Nous reconnaissons les inquiétudes concernant l’ingérence étrangère dans notre secteur de l’enseignement supérieur, y compris par le biais des Instituts Confucius, et évaluons régulièrement les risques auxquels le monde universitaire est confronté.

«Nous prenons des mesures pour supprimer tout financement gouvernemental des instituts Confucius au Royaume-Uni, mais nous jugeons actuellement qu’il serait disproportionné de les interdire.

« Comme tout organisme international opérant au Royaume-Uni, les Instituts Confucius doivent fonctionner de manière transparente et dans le respect de la loi, et avec un engagement total envers nos valeurs d’ouverture et de liberté d’expression. »

Pendant ce temps, Mme Truss, qui était largement censée adopter un langage plus dur sur la Chine au cours de son mandat de courte durée, a profité d’un discours à Taïwan pour appeler M. Sunak à adopter « de toute urgence » les politiques qu’il avait promises lors de leur course à la direction.

« Il avait raison et nous devons voir ces politiques promulguées de toute urgence », a-t-elle déclaré.

« L’examen intégré du Royaume-Uni doit être modifié pour indiquer clairement que la Chine est une menace.

« Les instituts Confucius devraient être fermés immédiatement. »