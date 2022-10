Sunak refuse les élections alors que Starmer se moque du Premier ministre pour avoir perdu contre Truss “qui a perdu contre la laitue”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a refusé la demande de Sir Keir Starmer d’élections générales immédiates, alors que le leader travailliste se moquait du nouveau Premier ministre conservateur lors de sa défaite estivale à la direction de son prédécesseur Liz Truss.

Sir Keir a remis en question le mandat de M. Sunak de diriger alors qu’il réitérait son appel à un vote instantané lors d’un premier échange fougueux entre les chefs de parti aux PMQ mercredi.

“Il a été battu par l’ancien Premier ministre, qui a elle-même été battu par une laitue”, a déclaré la dirigeante travailliste aux Communes – faisant référence à la campagne virale qui a vu Mme Truss ne pas rester au n ° 10 plus longtemps qu’un légume en décomposition.

Se demandant si le chef conservateur était “du côté des travailleurs”, Sir Keir a ajouté : “Pourquoi ne le met-il pas à l’épreuve, laisse-t-il la parole aux travailleurs et déclenche-t-il des élections générales ?”

Se référant à la position Remain de Sir Keir lors du référendum sur le Brexit, M. Sunak a répondu: «Il parle de mandats, d’électeurs, d’élections. C’est un peu riche venant de la personne qui a tenté de renverser le plus grand vote démocratique de l’histoire de notre pays.

Refusant d’accepter la nécessité d’élections générales, le Premier ministre a déclaré : « Notre mandat est basé sur le manifeste sur lequel nous avons été élus. [in 2019]pour lui rappeler, une élection que nous avons gagnée et qu’ils ont perdue.

L’affrontement est survenu alors qu’un nouveau sondage a révélé que plus de quatre jeunes sur cinq en Grande-Bretagne pensent que M. Sunak devrait déclencher des élections générales.

Quelque 83% des 18 à 32 ans pensent que le nouveau chef conservateur devrait se rendre dans le pays maintenant, selon un nouveau sondage de 1 000 pour LadBible.

Il fait suite à un sondage pour L’indépendant plus tôt cette semaine, qui a révélé que près des deux tiers (61%) de tous les électeurs – dont près de deux sur cinq (38%) soutenant les conservateurs en 2019 – veulent des élections générales immédiates.

En moins d’une semaine, près de 500 000 personnes ont signé une pétition mise en place par L’indépendant dans le cadre de notre campagne Election Now exhortant le gouvernement à donner aux électeurs la possibilité de décider qui devrait diriger le pays.

Tous les partis d’opposition à Westminster ont exigé un nouveau vote national après que la démission de M. Truss ait conduit au troisième Premier ministre britannique en autant de mois.

Le chef du SNP Westminster, Ian Blackford, a affirmé que M. Sunak “avait peur de la démocratie” en refusant de se rendre dans le pays, les sondages suggérant que les conservateurs pourraient être anéantis.

“Il a peur des électeurs et trop peur de faire face à leur verdict, après que les conservateurs ont plongé le Royaume-Uni dans le chaos économique”, a déclaré M. Blackford. “Personne n’a voté pour cela – et les conservateurs n’ont aucun mandat pour imposer les coupes dévastatrices qu’ils prévoient maintenant.”

Mercredi, le chef des libéraux démocrates, Sir Ed Davey, a présenté un projet de loi d’initiative parlementaire appelant à des élections générales anticipées, qui devraient être débattues par les députés le 18 novembre.

Sir Ed a déclaré que le Premier ministre ne faisait pas confiance aux électeurs. “Rishi Sunak a demandé au peuple britannique de lui faire confiance, mais lui et le Parti conservateur ne font pas confiance au peuple britannique.”

Pendant ce temps, les manifestants et les organisateurs syndicaux prévoient d’organiser de grands rassemblements exigeant des élections générales la semaine prochaine. Le Congrès des syndicats a organisé un rassemblement pour les élections générales NOW à Westminster le 2 novembre à 18 heures.

« La Grande-Bretagne mérite bien mieux que cela. Le changement se fait attendre depuis longtemps », a déclaré la secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady.

Le groupe de campagne de gauche People’s Assembly demande à ses partisans de se réunir à Embankment à Londres le 5 novembre à midi pour un rassemblement réclamant des élections générales.

L’indépendant pétition demandant des élections générales

C’est un principe simple et fondamental que le gouvernement tire sa légitimité démocratique du peuple. L’avenir du pays ne doit pas être décidé par des complots et des demi-tours à Westminster ; il doit être décidé par le peuple lors d’élections générales. Et pour cette raison L’indépendant demande la tenue d’élections. Exprimez-vous et signez notre pétition électorale en cliquant ici.