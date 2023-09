Sunak refuse de soutenir Braverman qui affirme que le multiculturalisme est un échec

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a refusé à plusieurs reprises de soutenir sa ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, lors de l’affirmation selon laquelle le multiculturalisme avait « échoué » dans son discours américain très controversé sur l’immigration.

Dans un apparent affront au ministre, le Premier ministre a plutôt loué jeudi la « fantastique démocratie multiculturelle » du Royaume-Uni – insistant sur le fait que la nation a fait un « travail incroyable d’intégration des gens ».

Mme Braverman a tenté de minimiser les affirmations selon lesquelles son discours à Washington DC ouvrait la voie à une future candidature à la direction, alors que ses détracteurs l’accusaient d’avoir lancé un « sifflet de chien » à la droite.

Elle a mis en garde contre la « menace existentielle » qui pèse sur la Grande-Bretagne, et a prévenu qu’une immigration trop importante signifierait « que ce qui existait déjà serait dilué – et finirait par disparaître ».

Le ministre de l’Intérieur a également déclaré que le « dogme erroné du multiculturalisme » avait « échoué parce qu’il permettait aux gens de venir dans notre société et d’y vivre des vies parallèles ».

Poussée par ses remarques dures, M. Sunak – le premier Premier ministre britannique d’origine indienne – a refusé à plusieurs reprises de soutenir ses commentaires lors d’une série d’entretiens diffusés à l’échelle régionale avant la conférence des conservateurs.

Interrogé par la BBC East Midlands s’il était d’accord avec Mme Braverman, M. Sunak a déclaré : « Je pense que c’est quelque chose d’incroyable dans ce pays, c’est que c’est une fantastique démocratie multiculturelle. »

« Nous avons fait un travail incroyable pour intégrer les gens dans la société et l’une des choses les plus agréables à obtenir le poste que j’occupe, en tant que première personne de mon milieu à occuper ce poste, c’est une chose merveilleuse, mais ce n’est pas non plus un gros problème dans notre pays. »

Il a ajouté : « Je pense que cela témoigne des progrès que nous avons réalisés au fil des ans et du chemin parcouru et de quelque chose dont nous devrions tous être collectivement incroyablement fiers. »

Rishi Sunak a déclaré que la Grande-Bretagne pouvait être « incroyablement fière » du multiculturalisme (Fil PA)

Lorsqu’on lui a demandé si le ministre de l’Intérieur avait tort, M. Sunak a répondu qu’il était « important que tout le monde souscrive aux valeurs britanniques », mais qu’il estimait que « notre pays a fait un travail incroyablement bon en intégrant des personnes issues de nombreux horizons différents ».

Le ministre de l’Intérieur a également profité d’un discours prononcé mardi aux États-Unis pour affirmer que « le simple fait d’être gay ou une femme » ne devrait pas suffire à lui seul à obtenir la protection au titre des lois internationales sur les réfugiés – suscitant l’indignation des groupes LGBT+.

Les modérés conservateurs ont dit L’indépendant que le discours de Mme Braverman à Washington était un coup de sifflet pour la droite conservatrice au cas où Sunak mènerait la défaite du parti aux élections générales de 2024.

Le grand conservateur Dominic Grieve a déclaré L’indépendant: « Le ton et le langage utilisés par le ministre de l’Intérieur étaient scandaleux et ont minimisé de nombreuses raisons valables pour lesquelles les gens demandent l’asile. Cela jouait un rôle extrêmement désagréable dans une tribune populiste.»

Tobias Ellwood a déclaré à ITV Peston ils ont été « clairement conçus pour un public particulier et ne font aucun bien au Premier ministre ».

Mais Mme Braverman, dont les parents ont émigré de Maurice et du Kenya, a déclaré à l’agence de presse PA que de telles suggestions étaient « légèrement désinvoltes » et a insisté sur le fait qu’elle travaillait « main dans la main » avec M. Sunak.