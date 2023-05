Sunak refuse de s’engager à nouveau dans l’engagement du manifeste de Boris Johnson de réduire la migration

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a refusé de s’engager à nouveau dans une promesse de manifeste des conservateurs faite par Boris Johnson pour faire baisser les niveaux d’immigration globaux.

Le Premier ministre a déclaré qu’il souhaitait que le chiffre de la migration nette diminue, mais qu’il ne respecterait pas l’engagement pris par les conservateurs lors des dernières élections.

Au lieu de cela, M. Sunak a déclaré mercredi qu’il avait « hérité de certains chiffres » sur la migration et a insisté sur le fait que les électeurs se concentraient sur la lutte contre la migration illégale, comme les traversées de petits bateaux.

Son refus de s’engager à respecter l’engagement est intervenu alors que Jeremy Hunt a insisté sur le fait que le gouvernement adopterait une approche « pragmatique » de l’immigration à la suite de l’appel du ministre de l’Intérieur à réduire le nombre de personnes arrivant au Royaume-Uni.

La chancelière a déclaré que les ministres seraient « raisonnables » quant à l’utilisation de la main-d’œuvre migrante.

Mais il a suggéré que les travailleurs britanniques combleraient les lacunes de l’économie à plus long terme.

Ses commentaires interviennent après que la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré que le gouvernement « doit réduire le nombre global d’immigration ».

Elle a également déclaré que la Grande-Bretagne pourrait former suffisamment de ses propres cueilleurs de fruits pour combler les lacunes que les agriculteurs se plaignent d’avoir laissées en difficulté.

Cependant, M. Sunak a déclaré qu’il autoriserait davantage de cueilleurs de fruits de saison à entrer au Royaume-Uni si nécessaire.

Le manifeste de 2019 promettait que « les chiffres globaux diminueraient » alors que le gouvernement mettrait fin à la liberté de circulation à la suite du Brexit.

À l’époque, les niveaux de migration étaient de 226 000 et on s’attend à ce que ce chiffre ait triplé lorsque les derniers chiffres de l’Office for National Statistics seront publiés.

S’adressant aux journalistes voyageant avec lui à un sommet du G7 au Japon, M. Sunak a déclaré qu’il était « déterminé à faire baisser la migration légale » mais qu’il ne respecterait pas l’objectif.

« J’ai hérité de certains chiffres, je veux faire baisser les chiffres », a déclaré le Premier ministre.

Pressé à nouveau s’il s’en tient au chiffre, M. Sunak a déclaré: «J’ai dit que je voulais faire baisser la migration légale.

« Je pense que la migration illégale est sans aucun doute la priorité du pays, et vous pouvez voir tout le travail que j’y consacre. »

Le Premier ministre subit une pression croissante de la part de son propre parti sur l’immigration, alors que les chiffres publiés la semaine prochaine pourraient montrer une migration nette à des niveaux records.

M. Hunt a déclaré aux chambres de commerce britanniques que le Brexit, dans lequel l’immigration jouait un rôle majeur, était une décision de « changer notre modèle économique vers une économie hautement qualifiée et à salaires élevés » et de s’éloigner de « l’illimité, peu qualifié ». migrants ».

Mais il a ajouté qu’en plus des réformes visant à aider les chômeurs à retrouver du travail, les migrants auraient toujours un rôle à jouer.

« Ce que j’essaie de faire, c’est de faire en sorte que nos entreprises puissent trouver la main-d’œuvre dont elles ont besoin pour s’assurer que le recrutement ne soit pas un problème », a-t-il déclaré.

Cela signifiait que « nous serons, à la marge, toujours pragmatiques » sur les domaines où il y a des pénuries de main-d’œuvre.

Mais il a ajouté que si le Royaume-Uni avait un taux d’emploi conforme à celui des Pays-Bas, il y aurait 2,7 millions de personnes supplémentaires au travail.

« Donc, ce que nous devons faire, c’est exploiter l’incroyable potentiel que nous avons chez nous, tout en faisant ce voyage pour être raisonnable et pragmatique quant aux exigences en matière d’immigration », a-t-il déclaré.

M. Hunt a également insisté sur le fait que le gouvernement était « complètement uni » sur l’approche.

Plus tôt cette semaine, Mme Braverman a appelé la Grande-Bretagne à être « moins dépendante de la main-d’œuvre étrangère peu qualifiée » et a affirmé que les pénuries d’emplois pourraient être comblées par des travailleurs domestiques.

Plusieurs industries clés signalent des pénuries de personnel, notamment l’agriculture, la transformation des aliments et la logistique. S’adressant à une conférence à Westminster lundi, le ministre de l’Intérieur a insisté sur le fait que le gouvernement « doit réduire le nombre global d’immigration ».

« Nous ne devons pas oublier comment faire les choses pour nous-mêmes », a également déclaré Mme Braverman à la Conférence nationale sur le conservatisme. « Il n’y a aucune bonne raison pour laquelle nous ne pouvons pas former suffisamment de camionneurs, de bouchers, de cueilleurs de fruits, de constructeurs et de soudeurs. Le Brexit nous permet de construire une économie hautement qualifiée et à salaires élevés qui dépend moins des étrangers peu qualifiés. travail. »